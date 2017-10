VREMEA de Crăciun şi Revelion, la Constanţa. Vezi aici dacă vom avea ninsori şi viscole în perioada următoare

VREMEA de Crăciun și Revelion, la Constanța. Vezi aici dacă vom avea ninsori și viscole în perioada următoare

Ştire online publicată Marţi, 23 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Administrația Națională de Meteorologie a realizat o estimare a evoluției valorilor termice și a precipitațiilor în intervalul 24 decembrie - 4 ianuarie, pentru toate regiunile din țară: Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și la munte. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului european pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.DOBROGEAVremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă din an în primele zile ale intervalului de prognoză. Dacă ieri, pe 24 decembrie vor fi medii regionale ale temperaturilor maxime de 12...13 grade și ale celor minime de 4...5 grade. Ulterior, va avea loc un proces de răcire care va determina scăderea cu aproximativ 10 grade a regimului termic, astfel încât pe 28 decembrie vor fi temperaturi maxime de 2 grade și minime de -4...-3 grade. A doua săptămână va fi caracterizată de un regim termic mai constant, concretizat prin valori medii diurne cuprinse între 3 și 6 grade, în timp ce minimele nocturne se vor situa în jurul valorii de 0 grade Celsius.În prima parte a intervalului probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi foarte redusă, dar după data de 27 decembrie acestea vor fi prezente pe arii extinse, predominat sub formă de ploaie.