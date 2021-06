Vreme schimbătoare la Constanța. Mai multe avertizări, emise de meteorologi. Unde puteţi semnala, dacă aveţi probleme

Vremea este schimbătoare zilele acestea, la Constanţa. Meteorologii au emis mai multe avertizări pentru această perioadă. După ploi și vijelii, de joi vine canicula.Municipiul Constanța se află sub atenționare meteorologică cod galben până marţi seară, 22 iunie, la ora 22.00. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 25 - 40 litri pe metru pătrat.De asemenea, de marţi seară, 22 iunie, de la ora 22.00 și până mierciuri dimineaţă, 23 iunie, la ora 10.00, Constanța se va afla sub cod galben de vreme rea. În intervalul menționat, instabilitatea atmosferică se va menține accentuată. Vor fi ploi torențiale și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor depăși 25....35 l/mp și izolat 50 l/mp.De joi, însă, situația se schimbă. Pe 24 și 25 iunie, municipiul Constanța se va afla sub atenționare meteorologică de cod galben de caniculă. Joi și vineri, un val de căldură va cuprinde Dobrogea, iar disconfortul termic va fi ridicat. Maximele termice se vor situa, în general, între 29 și 35 de grade, iar local minimele nocturne nu vor coborî sub 20 de grade (nopți tropicale).Nu scăpăm totuși de ploi. Mai ales după-amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua și se vor semnala averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și căderi de grindină.Constănțenii, agenții economici și asociațiile de proprietari pot semnala permanent orice problemă la următoarele numere de telefon:Dispecerat Primăria Municipiului Constanța – 0241/550055Dispecerat Direcţia Generală Poliția Locală – 0241/484205Dispecerat Serviciul Protecție Civilă, Securitate, Sănătate în Muncă și Situații de Urgență – 0737552271.