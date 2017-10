Vreme rece şi mulţi nori, în week-end, la Constanţa

Vreme rece și mulți nori, în week-end, la Constanța

Nici nu am apucat să ne bucurăm de vremea frumoasă din ultimele zile că meteorologii deja vin cu vești proaste. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de temperaturi minime negative, brumă, precipitații mixte și intensificări ale vântului în acest week-end, în toată țara.Valorile termice vor fi în scădere în majoritatea zonelor, dar în special în jumătatea de nord-est a țării, unde vremea va deveni rece pentru această perioadă din an. În noaptea de sâmbătă spre duminică, între 19 și 20 martie, se vor înregistra temperaturi preponderent negative, în depresiuni vor fi minime la limita gerului și pe suprafețe extinse se va produce brumă.Se vor semnala precipitații în general slabe, sub formă de ninsoare în zona montană și mixte, la început local în nord, în est și în centru, apoi, izolat, și în partea de sud-est a teritoriului. Vântul va avea intensificări la munte, dar temporar și în celelalte regiuni, cu viteze mai mari în Moldova, Dobrogea, Muntenia și vestul Olteniei, unde vor fi rafale de 55 - 60 de km pe oră.La Constanța, temperaturile vor scădea simțitor, dar aversele nu se arată deocamdată. Sâmbătă, va fi mai mult înnorat și vântul va sufla cu putere, dinspre nord. Maxima termică va atinge 9 grade Celsius. Peste noapte, se va mai însenina și rafalele se vor mai potoli. Duminică, va fi preponderent senin, însă vântul își va face simțită din nou prezența. Valorile termice se vor încadra între 2 și 9 grade.Luni se va mai încălzi, până pe la 14 grade, după care va veni iar un val de aer rece și sunt anunțate multe ploi.