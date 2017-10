Vreme rece în week-end, cu ninsori în toată ţara

Vreme rece în week-end, cu ninsori în toată țara

Vremea va fi rece în acest week-end, cu ninsori în majoritatea regiunilor și temperaturi maxime care nu vor depăși 6 grade Celsius, însă va începe să se încălzească de luni, când maxima ar putea ajunge la 8 grade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Sâmbătă, temperaturile maxime vor fi între minus 4 și plus 4 grade Celsius, iar cele minime între minus 10 și zero grade, mai coborâte în depresiuni. La munte va ninge pe arii extinse, iar în regiunile vestice, sud-vestice și centrale ninsorile nu vor fi slabe. Izolat, noaptea și dimineața va fi ceață. Duminică, maximele nu vor depăși 6 grade, iar minimele vor fi cuprinse tot între minus 10 și zero grade, ușor mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali. De luni, vremea se va încălzi ușor, cu maxime cuprinse între 0 și 8 grade și minime între minus 8 și 2 grade Celsius.