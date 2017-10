Vreme însorită şi deosebit de caldă, astăzi, la Constanţa

1

Eminescu despre câinii maidanezi In Istorie / Istoria medicinei on martie 1, 2011 at 7:54 pm Se stârnește adesea în Iași câte un scandal între cei care consideră îndreptățit faptul ca în oraș să bântuie nestingheriți câinii fără stăpân și cei care-și doresc să fie oprit acest fenomen. Ca unul care am lucrat într-un serviciu chirurgical de urgență vă pot spune că am asistat la adevărate tragedii legate de persoanele care au suferit plăgi prin mușcătură de câine. Copii mutilați și speriați, bătrâni care au fost atacați de câini și care au stat vreme de câteva luni în spital suferind numeroase intervenții chirurgicale, o carieră distrusă – a unui manechin mușcat de față de un câine maidanez și numeroase alte cazuri. Cu rabie sau fără, câinii fără stăpân constituie un pericol real pentru ieșeanul de astăzi. Câteva date privind – turbarea (rabia) și tratamentul acesteia sunt cred necesare.