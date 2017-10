"Vrem specialişti la conducerea Ministerului Turismului!"

1

La pastele cailor

Unde in tara asta sunt numiti oameni cu adevarat pregatiti in functiile de conducere?!!! Nu vedeti ca mult ravnita economie de piata este de fapt ceva imposibil intr-o tara cu grave sechele staliniste?Cum sa fii ca alte tari din jurul tau,cand absolut toate domeniile de activitate sunt supuse unor cretini ajunsi pe scaune nemeritate doar pentru ca sunt propulsati politic? Pana si in vremea asasinatului Ceausescu,biroul de partid era ceva,specialistii avand totusi in cuvant de spus. Acum, totul este neocomunistoido-fascist,e ceva uluitor de antiromanesc.Turism fara bucatari buni si deci bine platiti,fara ospatari politicosi si motivati de patroni,nu de ciubucuri mici sau cum pica daca pica,igiena,fara siguranta turistilor si localnicilor deopotriva,cu preturi decente,nu comparabile cu locurile unde totul este excellent sau aproape,ei bine,nu se poate.