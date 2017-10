"Vrem respect, nu salarii mici şi obligaţii mari". Angajaţii RATC au protestat în faţa Primăriei Constanţa

1

Avem o vorba noi romani : Cand ajunge cutitul la OS...Odata la 50 de ani romani se trezesc ba facand o revolutie o rascoala sau o greva numai cand le ajunge cutitul la os!. Asta e si motivul acestui protest.Nu se mai poate..Santem umiliti de coiciu si timur si- au batut joc de noi timp de 12 ani perioada cand ne- am pierdut toate drepturile salariale: spor de vechime, spor de munca grea, grupa a2 a de salarizare, bonuri de masa,nu sau aplicat coieficientii de marire de salari nu sau mai facut negocieri de salariu an de an ci o data la 2 ani! ca asa "ne-a aparat" drepturile salariale timur lider de sindicat si coiciu director care au batut palma pt distrugerea ratc falimentarea si tinerea salariatilor cu salarii de mizerie pe cand ale lor si ale Tesa erau marite odata cu inflatia.Intre adevar sau shimbat in bine unele lucruri odata cu venirea DL Tanase sau obtinut o parte din ce am pierdut in mandatul lui timur- coiciu sporul de vechime si bonurile de masa insa este foarte putin avand in vedere ca salariul min pe economie e de1250 ron....Fluturasul de salariu pe luna iulie 2016....ore lucrate..168..salariu de incadrare 1400 ron( la o vechime de peste 25 de ani)...salariu net avasa 700 lichidare 500..ei bine sa traiti si voi domnilor ziaristi cu asemenea salarii de mizerie cand orase ca ploiesti vaslui sasamd au salariati mai mult decat dublu fata de mine..