Vrei să munceşti în Germania? Se caută ospătari şi cameriste

PROPUNERE PENTRU LUMEA A-3a

1800 EURO BRUT INSEAMNA 1300-1400 NET. ADICA UN CACAT. ACESTA ESTE SALARIUL MINIM ADMIS(SMIC). DUPA CE SCAZI INTRETINEREA,MASA,CASA,IMPOZIT,TRANSPORT ETC RAMAN MAXIM 100-200 DE CHELTUIALA.ACESTEA SUNT SALARII PROPUSE PT. ROMANI SI BULGARI. NICI UN OM INTREG LA CAP ,IN GERMANIA,NU AR ACCEPTA SALARIUL ASTA .EXEMPLU: ECHIVALENTUL UNUI MATURATOR DE LA NOI, ARE 2500 E NET, LUCRAND 6 ORE NUMAI CU MATERIAL MECANIZAT. CRED CA ESTE LIMPEDE DECE NU SE INGHESUIE NAMTII LA ASTFEL DE SALARII. IN ROMANIA CU 2000LEI NET PE LUNA SE TRAIESTE CA IN GERMANIA CU 1500E NET.