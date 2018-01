Vrei o maşină electrică? Iată câţi bani îți dă statul

Vrei o mașină electrică? Iată câți bani îți dă statul

Ai de gând să îți iei o mașină anul acesta? Dacă alegi una nouă, statul îți dă o parte din bani, iar dacă alegi una electrică suma este și mai mare. În 2018, cuantumul primei de casare pentru programul „Rabla“ rămâne la 6.500 de lei și, pentru fiecare autovehicul uzat dat spre casare, în timp, ecobonusurile acordate în cazul achiziționării unui autovehicul hibri/electric se pot cumula.Potrivit Ghidului de finanțare a programului de stimulare a înnoirii parcului auto național, prima de casare de 6.500 de lei se acordă în funcție de cantitatea de emisii de dioxid de carbon per kilometru, generată de către sistemul de propulsie al autovehiculului nou, în regim de funcționare mixt. Deci, noutatea este că, începând din 2017, se introduc praguri maxime de emisii de CO2 ale autovehiculelor pentru achiziția cărora se poate obține prima de casare.Astfel, în anul 2018, se acordă pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie generează maximum 130 de grame CO2/km, iar în 2019 se va acorda pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie generează cel mult 120 de grame CO2/km.Bonusuri importanteDe asemenea, la prima de casare obișnuită se poate adăuga un ecobonus, în următoarele condiții: valoare de 1.000 de lei în 2018, la achiziționarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 98 de grame CO2/km în regim de funcționare mixt; valoare de 1.000 de lei, dar la achiziționarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 96 grame CO2/km în regim de funcționare mixt.În plus, la fiecare autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid, se poate acorda un ecobonus în valoare de 1.700 de lei. Important este că, în situația în care sistemul de propulsie al autovehiculului nou îndeplinește una din caracteristicile amintite deja, ecobonusurile se pot cumula.Mai multe mașini noiDe asemenea, proprietarul poate achiziționa mai multe autovehicule noi în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate, beneficiind în acest mod de mai multe prime de casare.Pe de altă parte, programul Rabla 2018 va avea o componentă destinată persoanelor juridice, iar în acest sens, instituțiile interesate pot solicita prin cererea de finanțare cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro (sau 100.000 de euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri) la momentul depunerii dosarului de acceptare.Totodată, prin intermediul extensiei Rabla Plus, atât persoanele fizice, cât și cele juridice pot accesa fondurile alocate pentru achiziționarea de mașini ecologice, prietenoase cu mediul. În acest sens, la jumătatea lunii ianuarie a acestui an, într-un proiect de Ordonanță, publicat spre consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului, se propune ca autoritățile și instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, să poată achiziționa, prin programul Rabla Plus, autoturisme ecologice noi la o contravaloare în lei de maximum 35.000 de euro (fără TVA) pentru fiecare mașină, sumă aproape dublă față de suma stabilită. În prezent, prin efectul Ordonanței Guvernului nr. 80/2001, plafonul pentru achiziția autoturismelor „verzi” de către autoritățile și instituțiile publice este reprezentat de contravaloarea în lei a sumei de 18.000 de euro, inclusiv TVA.În viziunea specialiștilor din piața auto, vânzările de autoturisme noi au crescut în România, în special datorită achizițiilor realizate de către persoanele fizice, „a căror detașare de programul Rabla este tot mai evidentă”. De altfel, reprezentanții Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) au punctat, în numeroase rânduri, faptul că programul guvernamental destinat înnoirii parcului auto național ar trebui să ajungă la un final.