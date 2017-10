„Vreau şi eu să îmi fac o familie, să mă descurc în viaţă!“

„Vreau și eu să îmi fac o familie, să mă descurc în viață!“

Ciprian are 23 de ani și de când se știe a locuit în centrele Protecției Copilului. A avut întotdeauna mulți colegi de cameră și a stat în spatele porților tânjind să se poată plimba singur pe stradă, să fugă la buticul din colț cu un leu pentru înghețată, să se plimbe cu bicicleta prin parc. Dar nu a avut niciodată parte de toate acestea. Acum, de o lună de zile, se bucură în sfârșit de libertate. S-a mutat, împreună cu alți patru colegi de-ai săi, într-un apartament al Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Se gospodăresc singuri, așa cum au învățat în locuința protejată în care au stat înainte, își gătesc ce le place, își spală rufele și își fac singuri curat în camere. Nu este simplu, dar este frumos.„Îmi place foarte mult noua mea cameră și mă înțeleg bine cu colegii mei de apartament. Înainte stăteam 20 într-o casă. Acum ne facem noi ciorbă, facem temele împreună”, ne-a povestit Ciprian.În camera vecină cu cea a lui Ciprian s-a mutat, de numai două săptămâni, Marian. El are 21 de ani și vine dintr-un centru de la Cumpăna. Și pentru el este o experiență cu totul nouă să se descurce singur, să fie independent. Merge la școală cu bucurie, căci vrea să termine liceul și să se poată angaja la un supermarket, să aranjeze marfa pe rafturi, întocmai ca și colegul lui de cameră. „E bine să fii pe picioarele tale. Îmi place. Am văzut și la alții și am luat un pic de acolo, un pic de acolo. Vreau să îmi fac și eu o familie, să mă descurc în viață”, spune Marian, plin de entuziasm. Crede în puterea sa și este convins că va reuși să își clădească o viață normală.O șansă pentru eiAtât Marian și Ciprian, cât și ceilalți trei colegi de apartament sunt sprijiniți în această încercare de Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului. Ei sunt beneficiarii proiectului „Viață independentă pentru cinci tineri cu dizabilități” derulat de către DGASPC și Fundația pentru o Viață mai Bună. Practic, DGASPC asigură apartamentul, cheltuielile de întreținere și utilități pentru acesta, oferă suport logistic pe toată durata implementării și contribuie la evaluarea, monitorizarea și diseminarea modelului de bună practică. Fundația pentru o Viață mai Bună furnizează modelul de lucru, personalul proiectului, asigură pregătirea practică a angajaților DGASPC în domeniul deprinderilor de viață independentă și acoperă costurile directe legate de tineri.„Ideea acestui proiect a pornit de la nevoia de a oferi tinerilor cu un real potențial de integrare, aflați în sistemului instituțional de îngrijire, instrumentele și șansa de a trăi în comunitate. Scopul este să sprijinim cinci tineri cu dizabilități săse desprindă de sistemul instituțional de îngrijire și, prin intermediul unui apartament de tranziție, să îi pregătească pentru o viață complet independentă în comunitate”, a explicat directorul DGASPC Constanța, Petre Dinică.