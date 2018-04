Vreau să emigrez în Canada! "Să aleg partea franceză sau zona federală, cum e mai bine?"

Este absolventă de două facultăți, Drept și Comunicare. A împlinit recent 39 de ani și este dezamăgită de ceea ce se întâmplă în România, motiv pentru care vrea să emigreze în Canada. Camelia Predescu a ajuns la concluzia că nu mai are soluții în țară, iar „exilul” peste Atlantic este calea cea mai sigură pentru viitorul copiilor săi.„Am studiat mult, am pregătire juridică, dar sunt și un bun comunicator. Am lucrat ani buni într-o companie multinațională, la serviciul juridic, dar firma s-a retras din România și a trebuit să caut alt job. Am schimbat mai multe firme și nici nu vreau să vă povestesc prin câte am trecut. Ulterior, împreună cu soțul meu, am pus bazele unei mici afaceri de familie, însă sistemul fiscal ne-a dat peste cap. Vreau să le ofer copiilor mei un viitor sigur și am decis să plecăm în Canada.Ne-am consultat cu doi prieteni de familie, stabiliți însă în SUA, am pregătit și documente, îi întreb însă, pe această cale, pe românii stabiliți deja în Canada, cum este mai bine să procedez, ce oraș să aleg, ce îmi recomandă?Vă mulțumesc mult!”, a scris Camelia Predescu.XXXCând vreți să emigrați în Canada, trebuie să alegeți locul în care doriți să ajungeți: în partea franceză sau în zona federală. Luați în calcul mai multe aspecte, însă condiția esențială care trebuie să cântărească în alegere este să vă dați seama unde aveți cele mai mari șanse de reușită. Mulți dintre români sunt tentați să aleagă partea federală, asta pentru că limba franceză nu le este tocmai o bună prietenă și vor să se stabilească fie în Toronto, fie în Calgary sau poate în Vancouver, orașele mari din Columbia Britanică. Trebuie să știți că normele de emigrare în partea federală sunt mai drastice, iar condițiile pe care autoritățile canadiene le impun sunt greu de îndeplinit pentru mulți români.Sunt câteva lucruri care stau la baza succesului emigrării în Canada: formarea profesională, experiența, vârsta, cunoștințele lingvistice (engleză și franceză), copiii, oferta de muncă, autonomie financiară (banii pe care un emigrant sau o familie trebuie să-i dețină atunci când ajunge în Canada, la biroul de emigrări). Toate aceste condiții sunt punctate în dosarul de emigrare. Unele dintre ele sunt obligatorii: trebuie să aveți minimum 18 ani, să fi absolvit liceul cu diplomă și să aveți contractul de autonomie financiară.XXXVă așteptăm cu alte sfaturi și sugestii!