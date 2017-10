Vreau să adopt un copil! Multă răbdare, încredere şi pregătiţi-vă pentru noua viaţă. Nu plecaţi urechea la "prostii"

Vreau să adopt un copil! Multă răbdare, încredere și pregătiți-vă pentru noua viață. Nu plecați urechea la "prostii"

O știre difuzată de un post TV național a generat foarte multe comentarii în mediul online. „Cei care vor să adopte așteaptă 10 luni până vor avea copilașul lor”, este aprecierea, mai mult sau mai puțin documentată, a redactorului de televiziune.„S-o iau ca pe-o glumă? Eu am auzit și de trei ani termenul. Voi cât ați așteptat sau de când așteptați? Mai am puțin și fac anul”, a fost replica unei constănțence aflată în plin proces de adopție. Și m-am decis să-i răspund.XXXPentru cei care au ales această nobilă cale a adopției, am un sfat: dragii mei, aveți răbdare. Multă răbdare! Drumul este unul plin de obstacole, însă satisfacția ulterioară este una extraordinară, poate chiar mai puternică decât a celor care devin părinți pe cale naturală.Așadar, nu disperați, nu intrați în panică și, mai ales, nu plecați urechea la cei care vă intoxică cu fel de fel de „prostii”.Trebuie să țineți cont de faptul că situațiile diferă de la caz la caz, chiar dacă finalitatea este aceeași: adopția. Procesul de compatibilitate (potrivire) dintre o familie adoptatoare și copil/copii poate avea durate diferite, generate de o serie de factori, precum: cerința familiei, dacă vor unul sau mai mulți copii, vârsta copilului, etnia, aria de căutare (județ, toată țara), chiar și înfățișarea părinților.Un criteriu foarte important este cel al vechimii dosarului. Mai exact, prioritate vor avea cei care au depus dosarele mai devreme și, ne place sau nu ne place, asta-i socoteala, trebuie să stăm la rând, să ne înarmăm cu multă răbdare, să gândim pozitiv și să ne pregătim din toate punctele de vedere pentru viața viitoare (pentru că se vor schimba radical coordonatele vieții!).XXXSunt situații în care procedura de adopție merge mai repede, alteori mai anevoie. Așteptați mult visatul telefon, dar, în loc de informații despre copii, aflați că trebuie să mai depuneți o hârtie, să mai completați un formular sau alte chestiuni birocratice. Fiți puternici și faceți pașii (mici, dar siguri) înainte.Scria cineva că a trebuit să aștepte trei ani până să devină părinte cu acte-n regulă. Și nu era deloc departe de adevăr.Țineți cont că, din momentul în care depuneți cererea și până să închideți procedura, sunt mulți pași de urmat, totul conform legii. Trec luni bune până vă luați primul atestat, pentru a putea intra în program. Având în vedere numărul mare de solicitări (iar Constanța ocupă un loc fruntaș în topul național!), șansele de a rezolva problema din primul an sunt, practic, cam nule.Treceți în anul doi și, în sfârșit, vedeți copilul. Începeți vizitele și vă pregătiți de instanță, pentru decizia pe 90 de zile. Dacă faceți demersurile vara, țineți cont de un amănunt foarte important: vacanța judecătorească! Magistrații pleacă în concediu, completele de urgență sunt numai pe spețe penale și până în toamnă sunteți blocați. Apoi, după ce primiți decizia definitivă, rugați-vă la Cel de Sus să vă scoată în cale funcționari judecătorești competenți, iar actele să nu aibă greșeli. Fiecare rectificare „se lasă” cu apel de 30 de zile și mai pierzi alte 3-4 luni.Astfel, este foarte posibil ca perioada de timp dintre momentul depunerii cererii și momentul eliberării noilor certificate de naștere să fie de trei ani. Dar, din acel moment nu vă mai uitați în urmă!XXXÎn episodul viitor, am să vă prezint câteva amănunte „de finețe” de care este bine să țineți cont atunci când vreți să adoptați. Acestea pot face diferența!Până atunci, să-i felicităm pe cei care au făcut acest mare pas, iar celor aflați în așteptare le repet: aveți răbdare, încredere și, mai ales, fiți pregătiți, din absolut toate punctele de vedere, pentru noua viață!