VRĂJITOARE CU HAR SAU IMPOSTOARE CU TUPEU?

„Tămăduitoare, singura vrăjitoare cu har de la Dumnezeu, dezleg orice vrajă și blestem, aduc spor în afaceri, aduc persoana iubită înapoi, apropii partenerii unei relații, vindec impotența, aduc liniștea și pacea în casele dumneavoastră!”Astfel de anunțuri se găsesc în toate ziarele și peste tot pe internet. Este plină lumea de vrăjitoare și tămăduitoare gata să vă ajute, chiar și la telefon. Unele spun chiar că o fac gratis, dar, în cele din urmă, ajung să vă stoarcă de bani mulți. Sunt sau nu impostoare, asta fiecare dintre noi poate decide, așa cum fiecare dintre noi este liber să-și cheltuiască banii după bunul plac, chiar dacă asta înseamnă să se lase păcăliți de astfel de personaje și să-i ofere cadou. Cert este că Biserica Ortodoxă nu recunoaște aceste practici și chiar îi condamnă pe cei care recurg la ele. Viața ne supune deseori la încercări. Ne oferă greutăți pe care unii dintre noi le iau ca pe niște provocări, strâng din dinți și merg mai departe și pe care alții încearcă să le depășească apelând la așa-zisele vrăjitoare. Ele se jură că pot rezolva orice probleme, pot alunga blestemele și readuce fericirea în familie. Nu avem cunoștință câte persoane au scăpat astfel de necazuri, dar știm că multe au căzut în capcana „tămăduitoarelor”, au rămas și fără bani și nici nu s-au vindecat.Vrăjitoarea din Faleză Nord „Tămăduitoare, deținătoare a puterii magiei albe, singura vrăjitoa-re cu har de la Dumnezeu, recu-noscută și susținută de biserică, vă rezolvă orice problemă, lucrând cu ajutorul preoților. Vă poate dezlega farmecele, cununiile legate, aduce spor în afaceri, aduce persoana iubită înapoi, apropie partenerii unei relații, vindecă impotența, scoate argintul viu, alungă blestemele aducând fericirea în familiile cu probleme alungând orice fel de lucrătură a necuratului”, așa sună anunțul postat recent de o vrăji-toare. Am sunat și noi pentru a afla cum ne putem întâlni cu persoana respectivă. A fost foarte amabilă la început, deși era evident că stă destul de prost cu gramatica. Ne-a spus că ne putem duce la ea acasă, undeva într-un apartament din cartierul Faleză Nord. Când am întrebat-o de bani, a fost foarte evazivă: „Vino aici, vedem despre ce este vorba și mai vedem noi. Ne înțelegem, dacă trebuie să vii de mai multe ori”. Apoi a început cu întrebările iscoditoare: „Dar ai serviciu? Ai bărbat? Vii cu mașina? Să vii singură!”. Nu am ajuns niciodată la întâlnirea stabilită. Probabil că vrăjitoarea noastră a fost foarte dezamăgită. Ulterior, am aflat că sunt astfel de tămăduitoare care rezolvă problemele și telefonic și banii îi pui înainte, într-un cont indicat de ea.Vindecă dependența de droguri Unele se laudă că au leac și împotriva unor probleme de sănătate, cum ar fi impotența, au plante împotriva beției și îi ajută pe cei dragi să scape de dependența de droguri. „Am o cunoștință care a fost la o femeie din-asta care spune că vindecă tot. Nu știu câți bani a dat, că s-a ferit să-mi spună. Avea băiatul cu probleme, se înhăitase cu niște golani și consuma droguri. Începuse să fure din casă pentru ca să își cumpere etnobotanice. Nu prea a rezolvat vrăjitoarea nimic. La câteva luni după ce a fost acolo, femeia și-a dus băiatul la o clinică din Cluj și acum am auzit că este bine. Și-a revenit! Acum Dumnezeu știe dacă a fost mâna medicilor sau a vrăjitoarei”, ne-a povestit Silvia Sârbu, din Constanța.Forțe demonice Reprezentanții bisericii consideră însă că acestea sunt „forțe demonice” și nu au nicio legătură cu credința în Dumnezeu. „Biserica Ortodoxă a condamnat dintotdeauna orice fel de practici vrăjitorești, susținând că niciun om nu poate să cunoască, să an-ticipeze sau să influențeze fapte viitoare prin apelarea la diferite forțe demonice. Vrăjitoria este un mod de a nega dreapta credință. Cei care fac vrăji sau apelează la «vrăjitori» săvârșesc un mare păcat, deoarece se leapădă de Dumnezeu, invocând ajutorul diavolului”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, Biroul de presă al Arhiepiscopiei Tomisului.