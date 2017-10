VOUCHERELE DE VACANŢĂ SE AMÂNĂ ÎNCĂ UN AN

VOUCHERELE DE VACANȚĂ SE AMÂNĂ ÎNCĂ UN AN

Ştire online publicată Joi, 29 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Bugetarii mai au de așteptat un an pentru a primi voucherele de vacanță promise deja de doi sau trei ani. Măsura cuprinsă în prima variantă a programului de guvernare este uitată acum de PSD.În prima variantă a programului de guvernare se spunea că "salariații din sistemul public vor beneficia anual, începând cu primul semestru din 2017, de un tichet de vacanță egal cu valoarea salariului minim brut din acel an, ce va putea fi utilizat în interiorul granițelor României".Lucrurile s-au schimbat în noul program al Guvernului Tudose: voucherele de vacanță de 1.450 de lei, care urmau să fie acordate angajaților în acest an, sunt amânate până în 2018, potrivit noului program de guvernare depus joi în Parlament de guvern, potrivit Realitatea TV.În program se arată că acordarea voucherelor se poate face și în 2017, dar doar dacă instituțiile au "disponibilități financiare".Până acum nu există informații despre instituții de stat care să fi prins în bugetul pe acest an sumele necesare.