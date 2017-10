Vor trecere de pietoni în dreptul magazinului Tomis!

Locuitorii din zona magazinului Tomis se plâng că sunt nevoiți să traverseze strada Mihai Viteazu prin pasajul pietonal, din cauză că au fost desființate cele două treceri de pietoni din zonă și nu mai au pe unde trece. „Am făcut solicitări în scris către Poliție, dar nu am primit niciun răspuns. Am solicitat montarea unui semafor și a unui limitator de viteză. Nu poți obliga oameni cu pachete, cu cărucioare să traverseze prin pasaj. Ideea de a trece pe acolo, de a coborî treptele acelea, mai ales iarna, este absurdă”, a declarat Marcel Dragu, președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari. În replică, adjunctul Poliției Municipale Constanța, comisarul șef Dănuț Pisică, a anunțat că se lucrează la un proiect privind reînființarea unei treceri de pietoni pe strada Mihai Viteazu, în zona respectivă, și că „pasajul nu va fi niciodată funcțional atâta vreme cât nu are montate nici rampe pentru persoanele cu dizabilități”.