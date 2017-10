Vom plăti mai puţin pentru căldură şi apă caldă? Ce soluţie propune RADET

8

JALE

debransarea e o prostie in blocurile vechi si nu toti locatarii au atatia bani sa isi puna gaze. sunt familii care sunt pensionari sau lucreaza la firme private si mai mult de min pe economie nu iti da salariu...pai ce mai manaci cu ce pui gaze si centrala? apoi sunt batrani care uita sa si manace dar sa mai aiba si gaze in casa ...zburam cu brio. a da e o solutie daca RADET pune gaze si suportam nransarea la gaze de la Radet in rate si asa va fi greu. EXISTA AICI UN INTERES SI RADET SA DISPARA...OK CA DISPARE SI CE FAC RESTUL CARE NU AU POSIBILITATI PT GAZE? VAND CASA AJUNG LA CARTOANE MOR DE FRIG IN CASA SI SE IMPUT FARA APA CALDA? A LEGEA JUNGLEI NU CONTEAZA CINE NU POATE ADAPTA CRAPA. BRAVO BAIETI DE AIA VA VOTAM DIN 4 IN 4 ANI SI DIN 5 IN 5 ANI CA SA NE EXTERMINATI.

Răspuns la: Debransarea

Adăugat de : Gica, 20 iunie

Singura solutie viabila este termoizolarea blocurilor(dar nu cu polistiren),incepand de la acoperis si terminand cu subsolul si apoi debransarea...