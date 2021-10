„Vom bloca oraşul!”. Şoferii CT BUS ameninţă autorităţile, dacă nu li se măreşte salariul cu 1.000 de lei

„Negocierile pentru noul Contract Colectiv de Muncă tergiversează de aproape trei luni de zile. Nu am găsit o cale de înţelegere cu conducerea societăţii, nici cu cei din primărie. Vineri (n.r. – 29 octombrie), când va fi şedinţa de Consiliu Local, contractul de prestări servicii va fi semnat, cu un preţ foarte mic, de doar 9,26 lei per kilometru, iar acesta nu va asigura şi sumele necesare pentru majorările salariale şi sporurile discutate. Am solicitat o creştere de salariu de 1.000 de lei şi un spor de muncă grea, pentru conducătorii auto, de minimum 15%”, a declarat Daniel Toma, preşedintele Sindicatului Liber Transport Comun Constanţa.





Potrivit acestuia, în prezent, salariul unui şofer CT BUS este de 3.000 de lei net. „Ne dorim să se ajungă la cel puţin 4.000 lei, pentru munca prestată. Pentru stresul la care sunt supuşi şi aglomeraţia din oraş este chiar foarte puţin”, a mai spus liderul de sindicat.



Supăraţi din cauza lucrărilor de pe străzi





Protestatarii susţin că muncesc mult, nu mai au pauze între curse şi lucrează în condiţii dificile din cauza lucrărilor de refacere a tramei stradale din numeroase zone ale municipiului. „Domnul primar a declarat că până la sfârşitul anului vom avea o creştere salarială de 600 lei, dar nu ni s-a dat nimic. Noi, ca şi angajaţi, facem toate eforturile posibile, lucrăm fără pauze de masă, oraşul este un dezastru, timpii de repaus între curse sunt foarte scurţi, facem trei- patru curse legate. Facem toate aceste eforturi pentru ca şi compania să fie bine. În schimb, din partea companiei nu se vede nimic în privinţa bunăstării noastre. Suntem singurul oraş mare din ţară care nu avem un spor de dificultate. Şoferii din Ploieşti au spor de 45%. Eu, ca să iau cel puţin salariul unui şofer de la Ploieşti, trebuie să fac 60 de ore suplimentare”, a explicat şi Bogdan Gheorghe, preşedintele Sindicatului Profesional al Transportatorilor Activităţilor Conexe.





Angajaţii CT BUS susţin că, în cazul în care autorităţile nu vor lua măsuri şi nu vor aproba majorări salariale, vor intra în grevă. „Nici un primar nu ne-a dat de vorbă bună, doar când am închis întreprinderea au venit şi ne-au dat. Nu au avut nici cea mai mică bunăvoinţă de a ni se acorda ceva în plus. O să ajungem şi la blocarea transportului în comun în Constanţa. Vom bloca oraşul!”, au mai precizat liderii de sindicat.





În timpul protestului, aceştia au discutat cu viceprimarul Florin Cocargeanu, de la USR, despre care spun că le-a promis că vor fi reanalizate atât preţul per kilometru, din noul contract de prestări servicii, cât şi solicitările de majorări salariale.





Am dorit să obţinem şi un punct de vedere al autorităţilor locale, însă reprezentanţii Primăriei Constanţa ne-au trimis să discutăm cu conducerea CT BUS. Până la închiderea ediţiei, directorul interimar, Cătălin Dumitrache, nu a transmis o poziţie oficială.





