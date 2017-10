Vom avea transport în comun pe apă, la Constanţa

3

Portul Tomis

Domnule Primar , cetatenii cu domiciliul in Constanta ar trebui sa aiba gratuitate la stationarea barcilor proprietate in Portul Tomis! Ar trebui amenajate mai multe locuri de lansare a barcii la apa in M Neagra- publice- pt sa nu se mai trezeasca cate unul sa pozeze ca intri cu masina pe nisip. Singurul loc de lansare este in Portul Tomis si este ca si privat.