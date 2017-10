VOM AVEA O NOUĂ MINIVACANŢĂ, ÎNTRE 1 ŞI 5 IUNIE!

1

benefii bugetari

Saracii bugetari! Ce oropsiti sunt : salarii mari, tichete de masa, program de 8 ore fix, fara acea oribila pauza de masa de o ora, care reprezinta tot munca, vouchere de vacanta, zile libere transformate in asa zise mini-vacante, etc, etc, etc. RESPECT! Noi, astia de la "privat" sa ne invatam minte, sa ne luam diplome (pe geninchi) si sa cunoastem pe cine trebuie daca vrem sa fim si noi oameni.