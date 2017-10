Voi ştiţi ce le daţi copiilor să mănânce? Câte E-uri conţine delicioasa îngheţată

2

APC nu e ANPC

Si nea Costel impreuna u "specialistii" nu fac decat sa citeasca etichete si articole pe internet. "Specialiștii pentru protecția consumatorului recomandă să vă preparați propria înghețată, acasă, din fructe și iaurt. " - Pai prietene aia nu e inghetata - e iaurt inghetat! Si ne zice sa facem si iaurtul in acasa ca cel de la magazin are E-uri ai si altele. Bineinteles pentru a face iaurtul acasa nu poti folosi lapte din comert ca e tratat chimic, are E-uri si alte nazbatii. Concluzia - daca vrei inghetata, trebuie sa-ti cumperi vaca...... " Asociația pentru Protecția Consumatorilor a realizat un studiu, care a scos la iveală cât de nociv este acest produs, consumat în mare parte de copii, și cât rău le poate face acestora,....." - Pai stai asa - daca-l faci in casa e tot le fel de nociv? Pai sa fie interzis. Impreuna cu tigarile, alcoolul si cafeaua....