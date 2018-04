VOI, CA PĂRINŢI, CUM AŢI REACŢIONA? Copil însemnat cu pixul pe frunte pentru că nu şi-a făcut temele!

1

Dezastru la scoala 6

M-am ingrozit de ceea ce am vazut la scoala 6. Dezastru de la o teava sparta au fost afectate :bibiloteca, laboratoare,secretariat - documente ,calculatoare. Personalul scolii se bucura ca au avut inundatie , poate in felul acesta vor veni si cei de la primarie sa vada pe ce se duc bani si sa lichideze mai repede scoala 6 si sa nu mai stea in tensiune. La gimnaziu sunt putini elevi ,iar la clasa pregatitoare s-au inscris 8 elevi ce nu pot forma o clasa. Mai mult de jumatate de clase sunt goale. Pentru ce Primaria aloca bani la scoala 6 daca nu este folosita nici la jumatate de capacitate?