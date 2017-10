Viscolul şi ninsorile revin la Constanţa. Vom avea două zile cu vreme severă şi multă zăpadă

Viscolul și ninsorile revin la Constanța. Vom avea două zile cu vreme severă și multă zăpadă

După reprizele de viscol și ninsori de zilele trecute, iarna ne oferă un scurt răgaz să ne tragem sufletul. Week-endul se anunță destul de călduros și însorit, la Constanța, însă de luni seară se reinstalează vremea rea, cu ninsori abundente și vânt puternic.„Clar vine viscol de luni seară. Vor fi ninsori și vom avea între 15 - 25 de centimetri de zăpadă, cu vânt puternic, dar nu e de speriat, nu va fi atât de rău ca ultimele două viscole. Este bine totuși ca lumea să fie pregătită, vom avea două zile cu episoade de vreme severă. Însă temperaturile vor fi destul de ridicate și vor fi precipitații mixte, cu ploaie. Deocamdată nu s-a dat nicio avertizare, în funcție de amploarea viscolului va fi dat cu siguranță un cod, dar nu știm deocamdată ce culoare va fi. Datele vor fi actualizate în cursul dimineții de luni, 16 ianuarie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Centrului Meteorologic Regional Dobro-gea, Marius Coțofan.Sâmbătă, la Constanța, vremea va continua să se încălzească, devenind mai caldă decât normele climatologice pentru această dată. Cerul va fi temporar noros. După-amiază și în prima parte a nopții, pe arii restrânse vor fi precipitații slabe, la început sub formă de ploaie, apoi lapoviță și ninsoare, favorizând depunerea de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua, cu viteze care la rafală vor depăși 55 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 7 grade, iar cele minime între -4 și 2 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.Duminică, vremea se va răci față de intervalul precedent, devenind pe arii restrânse geroasă noaptea. Cerul va fi variabil, mai mult senin ziua. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 și 3 grade, iar cele minime între -11 și -4 grade.Luni, vremea va fi în general închisă, relativ normală termic. Cerul se va acoperi treptat. Mai ales în timpul nopții, pe arii extinse vor fi precipitații, predominant sub formă de ninsoare, iar pe litoral vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare noaptea, viscolind și spulberând zăpada. Tem-peraturile maxime vor fi cuprinse între -3 și 3 grade, iar cele minime între -5 și 0 grade. Marți, vremea va fi din nou închisă și cerul va fi acoperit.Pe arii relativ extinse vor fi precipitații în general slabe, sub formă de ninsoare, iar pe litoral vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare noaptea, viscolind și spulberând zăpada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -4 și 3 grade, iar cele minime între -6 și -1 grad.