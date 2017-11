Viscole şi temperaturi extreme, iarna aceasta, la Constanţa

Viscole și temperaturi extreme, iarna aceasta, la Constanța

Chiar dacă ne-a luat tare la început, toamna s-a dovedit extrem de blândă, la Constanța. Ne-am bucurat de mult soare și temperaturi plăcute, dar, dacă ar fi să ne luăm după vorbele din bătrâni, ne așteaptă o iarnă lungă și grea. Meteorologii susțin, însă, că este vorba despre viscole normale și că, oricum, acestea nu pot fi anunțate decât cu una, două zile înainte.„În decembrie, va fi o răcire normală, dar cu precipitații excedentare în zona Dobrogei. Vom avea între 40 și 60 de litri, față de 20 - 30 de litri, cât este media multianuală pentru această zonă. Chiar dacă temperaturile vor fi apropiate de medii, există posibilitatea și este susținută de statistică, să apară viscole. Și în 30 decembrie anul trecut, am avut un viscol care chiar a creat probleme, chiar dacă nu a avut anvergura celor din ianuarie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Centrului Regional de Meteorologie Dobrogea, Marius Coțofan.Ianuarie 2017, cea mai geroasă lună din ultimii 27 de aniPentru luna ianuarie, sunt prognozate temperaturi normale și apropiate de mediile multianuale.„Însă contează foarte mult cum vor fi asociate aceste temperaturi și precipitații. Anul trecut, de exemplu, am avut undeva la 25 de litri de precipitații, adică în normele mediilor multianuale, dar, corelat cu temperaturile scăzute, a dus la persistența stratului de zăpadă și au apărut probleme”, a explicat șeful Centrului Meteorologic Dobrogea. Potrivit acestuia, luna ianuarie 2017 a fost cea mai friguroasă din zona Dobrogei în ultimii 27 de ani. Iar în 2018 nu este exclus să avem, din nou, parte de ceva geruri persistente.Ne pasc cel puțin cinci viscoleÎn ce privește codurile portocalii, roșii, de viscol, acestea nu pot fi prognozate nici măcar cu săptămâni înainte.„Este prea devreme să spunem despre vreun cod roșu, însă media pentru țara noastră este de aproximativ cinci viscole pe iarnă. E mult să spunem de acum că vor fi trei, cinci sau șapte viscole. Avem experiența de acum doi ani, când, înainte de codul portocaliu, pe 15, 16, 17 ianuarie, am avut cod galben, cu 35 de litri de precipitații, dar, pentru că a fost cald, a fost ploaie și nu a creat probleme. Apoi, după doar câteva zile, au venit precipitații cu mult mai puține, dar, corelate cu temperaturi scăzute și vânt puternic, au creat multe probleme și a fost blocat tot județul. Probleme pot apărea și când aceste viscole vin consecutiv, așa cum am pățit în anul 2012, când am avut trei viscole consecutiv”, a mai spus Marius Coțofan.În ce privește așa zisele prognoze, că vom avea o iarnă siberiană, că va fi multă zăpadă, cu geruri năprasnice, directorul Centrului de Meteorologie Dobrogea spune că acestea nu sunt prognoze oficiale, ci doar păreri personale, care nici măcar nu se dovedesc ulterior a fi adevărate.„Un meteorolog rus a scris pe blogul său personal că vom avea cea mai geroasă iarnă. A fost doar o părere personală, nu a fost nimic oficial. Nici măcar nu s-a adeverit. La fel a fost și în anul 2011, când în Polonia s-a scris că va fi cea mai geroasă iarnă din ultimii 100 de ani. Însă toate aceste speculații nu aveau nimic concret la bază. Noi putem să facem estimări lunare, dar episoadele mai puternice, cum ar fi cele de precipitații abundente, pot fi prognozate cu 10 - 15 zile înainte, fără a li se cunoaște însă intensitatea”, a completat specialistul.