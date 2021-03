Vis îndeplinit. Un tânăr de la Centrul „Ovidiu” devine instructor de dansuri greceşti

Dacă cineva îl întreba în urmă cu câţiva ani când va fi pregătit pentru a deveni instructor de dans, el le spunea tuturor că acesta este un vis mai îndepărtat, asta în condiţiile în care pentru a obţine un astfel de statut este foarte mult de muncă şi este extrem de greu să ai propria ta sală. Ei bine, astăzi, visul lui a devenit realitate: începând cu data de 16 martie, va preda cursuri de dansuri greceşti.





„Pasiunea mea pentru dans am descoperit-o de când eram la grădiniţă şi am început cu dansuri populare. Am continuat la Centrul de Plasament «Delfinul», apoi am venit aici, la Centrul de Plasament «Ovidiu» şi am continuat. Dansurile greceşti le-am descoperit când am intrat în ansamblul «Astras», iar dansurile latino le-am descoperit alături de cei de la «Encanto Dance Academy»“, povesteşte Vali.





De altfel, instructorii celor două şcoli de dans sunt cei care l-au ajutat cel mai mult în cariera sa de dansator şi viitor instructor de dansuri greceşti. Aşadar, visul său care părea atât de îndepărtat a devenit realitate mai repede decât se aştepta. Desigur, totul a cerut sacrificii: multe ore de muncă, de antrenamente, chiar şi seara când colegii de la Encanto Dance Academy îl lăsau pe Vali singur în sala de dans să se antreneze.





Acum, din 16 martie, va avea proprii lui elevi. Deja are nouă persoane înscrise, pe care le va introduce în lumea frumoasă a dansurilor greceşti.





Vali recunoaşte că are emoţii pentru primul curs însă, după cum spune el, „pentru tot ceea ce faci trebuie să ai mereu o motivaţie. Pentru mine, faptul că oamenii vin la cursul meu este cea mai mare motivaţie”.





Vali a avut mereu şi susţinerea reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa care l-au ajutat să participe la concursuri şi să îşi vadă visul împlinit. „Este foarte prietenos, îşi pune mereu în valoare măiestria paşilor. Două repetiţii nu sunt mereu la fel: vine cu paşi noi. Ne învaţă şi pe noi. Noi, ca adulţi, am învăţat foarte mult de la el, inclusiv să avem grijă la postură, la gesturile pe care le facem”, a spus educatorul Valeria Gârliceanu.





„Pe Vali Osman îl cunosc de la repetiţiile de la Casa de Cultură, când el avea 7-8 anişori. În spatele cortinei, el deja prinsese şi ceilalţi paşi ai celorlalţi colegi de la alte centre. Mă refer la dansuri populare, dans modern. Încet, încet ne-am cunoscut şi am început să colaborăm”, a adăugat educatorul.





El este, de câţiva ani, rezident al Centrului de Plasament „Ovidiu”, unde a întâlnit oameni cu sufletul mare, care l-au ajutat pe cât s-a putut să îşi continue visul: dansul şi pregătirea lui pentru a ajunge instructor de dans. „Aici, la centru, m-a descoperit doamna educator Steluţa Popa şi m-a luat ca membru în echipa ei, în trupa «Divergent». Unii cântă, alţii dansează. Eu dansez latino şi greceşti. Am participat la foarte multe festivaluri, concursuri şi tot felul de evenimente. Nu aş putea să spun câte sunt, nici câte medalii, trofee şi premii am. Pot să spun că nu am decât premiile I şi II. Nu am luat niciodată locul III sau mai puţin”, spune Vali.