Virusul pestei porcine africane, depistat într-un alt produs confiscat la vama Halmeu

Ştire online publicată Miercuri, 04 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Prezența virusului pestei porcine africane a fost depistată și într-un alt produs provenit din lotul de alimente confiscate la vama Halmeu în urmă cu câteva zile, informează, miercuri, Autoritatea Națională Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).Potrivit unui comunicat al ANSVSA, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA), Laboratorul Național de Referință pentru pesta porcină africană (PPA) a finalizat testele de laborator realizate pe un alt produs care făcea parte din lotul de alimente confiscate la vama Halmeu în data de 26 martie, iar examenul de laborator a pus în evidență prezența genomului viral al pestei porcine africane.De această dată, este vorba despre o probă prelevată dintr-un cârnat, produs în mod tradițional, confiscat de la un cetățean ucrainean. Examenele de laborator au pus în evidență, și în acest produs, prezența genomului viral al pestei porcine africane."În cadrul IDSA au mai fost analizate și alte probe prelevate din mezelurile confiscate, prezenta virusului PPA fiind depistată, până în acest moment în două produse: salam și cârnat, produse, în sistem tradițional, 'în casă'. ANSVSA atrage atenția cetățenilor despre pericolul prezentat de această boală, care, chiar dacă nu prezintă pericol pentru om, are consecințe economice dezastruoase", spune ANSVSA.Instituția atrage atenția asupra faptului că virusul PPA este foarte rezistent atât în mediu, cât și în produsele de origine animală și în furaje."ANSVSA reamintește, pe această cale, despre interdicția de introducere în țară a: porcilor vii, cărnii de porc proaspătă, refrigerată sau congelată, produselor din carne (cârnați, șuncă, carne sărată etc.), provenite din Republica Moldova și Ucraina. Această interdicție a fost încălcată de curând, când a fost identificat pe raza județului Brașov un transport cu produse alimentare de origine animală, fără caracter comercial, care se găseau în posesia unor turiști din Republica Moldova, care tranzitau teritoriul României către Italia. Reprezentanți ai DSVSA Brașov și ANAF Vama Mobilă Brașov, în cadrul unui control mixt având că tematică identificarea riscurilor de introducere a unor boli infecto-contagioase pe teritoriul național, prin intermediul produselor alimentare de origine animală, au depistat în acest transport aproximativ 80 kilograme carne de porc, preparate din carne de porc și pasăre, fără elemente de identificare, obținute în gospodăriile proprii. Conform procedurilor, produsele au fost confiscate și, sub supraveghere sanitară-veterinară, au fost dirijate către unitatea de neutralizare teritorială, fiind incinerate în regim de urgență'', precizează autoritatea.ANSVSA, prin structurile teritoriale, continuă monitorizarea atentă a produselor alimentare confiscate de Posturile de Inspecție la Frontieră, realizate de către autoritățile vamale și personalul sanitar veterinar, pentru toate produsele alimentare de origine animală și furaje. Activitatea de monitorizare a confiscatelor - produse alimentare de origine animală și furaje - va continua și va fi completată cu examene de laborator pentru depistarea virusului PPA.sursa: www.romaniatv.net