Virusul A(H1N1) se adaptează

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Virusul noii gripe și-a schimbat sezonalitatea și se transmite la cald, astfel că așteptările au în vedere cel mai neplăcut scenariu cu privire la răspândirea bolii, a declarat, ieri, directorul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel. „Noi știm că virusul gripal poate, în general, să-și dezvolte virulența prin transmitere de la om la om. Sperăm să nu se întâmple asta”, a precizat Cercel, care, însă, a lăsat să se înțeleagă anticiparea unui val de îmbolnăviri, în special în țările din emisfera nordică, unde acum se apropie vara. În privința celor trei pacienți diagnosticați cu noua gripă în România, directorul Institutului „Matei Balș” a spus că aceștia sunt în continuare în spital, iar starea lor este foarte bună. „Tatăl femeii de 30 de ani și copilul de un an și două luni al acesteia rămân sub medicație. Femeia și celălalt copil al său, care nu este infectat cu virusul H1N1, sunt și ei în spital”, a mai spus Streinu-Cercel. Femeia, în vârstă de 30 de ani, reprezintă primul caz de gripă porcină înregistrat în România. Ea s-a întors pe 23 mai de la New York, după o escală la Paris, și s-a prezentat la medic după ce a făcut febră mai mare de 38 de grade și tușea.