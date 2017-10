Vine primăvara. Începe toaletarea copacilor şi pregătirea spaţiilor verzi din Constanţa

1

Andreea PERHAIȚĂ

Va rog sa-l intrebati pe cel mai iubit fiu al Constantei,prealuminatul primar Decebal,fiul lui Mazare,sa-l intrebati daca "echipili" vor veni in zilele care urmeaza si pe stradutele noastre aflate mai la dos.Va rog sa-l intrebati daca cetatenii care locuiesc pe bulevardul Tomis, pe strada Suceava, pe strada Cișmelei, pe strada Brizei, pe bulevardul 1 Mai Vechi...tra..la..la tra..la..la... platesc un impozit mai mare sau sunt cetateni de rang superior.Stiu,spatiul verde aflat mai la dos este in grija asociatiilor de proprietari atunci cand trebuie sa-l ingrijeasca cineva si este in atentia lui Fagadau cand vine vremea sa construiasca altcineva.Uite un golan talentat.In plus,aveti dreptate.... nu e bani....pentru noi.