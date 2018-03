Vine "ploaia înghețată" peste România. Mare atenție!

1

PLAGILE ROMANIEI

Romania are de suportat tot atatea plagi, ba chiar mai multe decat a avut de suportat Egiptul din cauza ca nu permitea evreilor eliberarea din sclavie. Si noi, fiind in aceeasi situatie de cand suntem guvernati alternativ de cele doua mari si late partide nationale, desi putem pleca oricand din tara, suntem blestemati sa suportam mai multe plagi decat egiptenii. Spre deosebire de plagile biblice, ale noastre sunt combinate cu plagile naturale ( sa nu le zicem divine) si cu cele provocate de politicianisti. Ca un avertisment, in aceasta prima faza avem de suportat: ger cumplit, drumuri inzapezite si blocate, cresteri de preturi, epidemie de gripa, schimbari dese de guvern, lupte fratricide intre guvern si DNA si vizite din partea UE. Daca nu ne vom cai si nu ne vom pune cenusa de la calorifer pe cap, plagile urmatoare vor fi cele biblice: schimbarea vinului in apa( se face de multa vreme ), ploaie de broaste, paduchi ( deja si-au facut aparitia in scoli) ciuma vitelor, varsatul negru, piatra si foc, lacuste ( si pe astea le avem in guvern, partide, ministere si alte institutii), intuneric 3 zile. Egiptenii au fost mai norocosi, la noi au cazut retelele electrice si am depasit baremul biblic de 3 zile. Dupa ultimele informatii barometrice si meteorologice, fenomenele vor incetini imediat daca va disparea guvernarea pesedista, Nu trebuie sa ignoram si ipoteza revenitii la putere a altui partid care va readuce plagile, dar usor ameliorate si mai liberale. Dupa cum se vede, singura scapare ramane tot fuga din Egipt (pardon, din Romania).