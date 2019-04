Vine Paştele. Mesajul lui IPS Teodosie de sărbători

Vine Paștele. Mesajul lui IPS Teodosie de sărbători

Săptămâna aceasta, creștinii ortodocși sărbătoresc Paștele, când are loc Învierea Domnului nostru, Iisus Hristos. Cu această ocazie, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a vorbit, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, despre semnificația acestei sărbători și a transmis un mesaj tuturor credincioșilor.Înainte de acesta, însă, el a precizat că înaintea slujbei de Înviere, din seara de 27 aprilie, spre 28 aprilie, se așteaptă ca la eveniment să fie prezenți mii de oameni, care așteaptă, cu nerăbdare, lumina adusă de pe mare. Tot atunci, preoții le vor împărți pască și lumânări, iar la miezul nopții vor primi lumina cea vie și adevărată, care vine de la Ierusalim, care ne face pe noi, toți, mai credincioși și mai puternici, în mărturisirea credinței noastre. Lumina va fi adusă la Constanța, pe mare, iar aici, ea va fi împărțită credincioșilor în parcul catedralei, unde va fi oficiată și prima parte a slujbei, în altarul de vară.După Canonul Învierii urmează, la ora 1.00, Sfânta Liturghie în Catedrala arhiepiscopală.„După perioada de pregătire a postului, iată, am ajuns la marea sărbătoare a Învierii, sărbătoarea cea mai mare din an, care ne aduce nu numai o amintire, ci sărbătoarea aceasta copleșește cerul și pământul. Este ziua cea mai luminoasă din istoria omenirii, Învierea Domnului, pentru că toate cele întunecate au dispărut, iar acum strălucește numai lumina Învierii lui Hristos, iar Hristos cel Înviat a biruit răul, întunericul, păcatul sau moartea. Iată acum, toate sunt vii, la sărbătoarea Învierii. De aceea, în această zi nimeni nu trebuie să plângă, toți trebuie să se bucure și mintea și inima să se îndrepte numai către Cel de Sus. Hristos cel Înviat strălucește până la ceruri cu învierea sa, iar lumina învierii sale este necuprinsă. În fiecare an, înnoind această sărbătoare, se bucură oamenii, se bucură pământul, îngerii, toate cele dimprejurul nostru, pentru că Învierea aduce bucurie, lumină, pace și multă înălțare a noastră către cer. Azi ni se arată nouă adevărata patrie cerească, pentru că cei din iad au fost ridicați până la cer. Să ne pregătim cu toții, cum spune cântarea, de această sărbătoare, să ne îmbrățișăm, să ne iubim unii pe alții, să nu mai fie nicio urmă de supărare sau de neiertare în sufletul niciunuia dintre noi. Dacă toate s-au umplut de lumină, și noi trebuie să facem la fel, mai ales că noi avem lumina, nu doar simbolică, cum o au alții creștini. Noi, ortodocșii, avem lumina coborâtă din cer, în sâmbăta cea mare, care ne aduce mărturia că Hristos cel Înviat din morți ne poartă de grijă”, a declarat IPS Teodosie.