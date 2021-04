Vine minivacanţa de Paşte! Cum arată plajele de pe litoralul românesc

Cea mai mare forfotă este în Vama Veche şi Mamaia, unde şi-au anunţat sosirea mii de tineri, dar şi familii pregătite pentru un week-end de relaxare, la malul mării. Am luat-o şi noi la pas prin staţiuni, pentru a vedea stadiul pregătirilor. Am dat peste multe gunoaie, multe şantiere în lucru, resturi de materiale de construcţii aruncate pe promenade sau chiar pe plajă, străzi neasfaltate şi trotuare distruse. Cu doar trei zile până când vor ajunge primii turişti, este puţin probabil ca totul să fie gata şi ca staţiunile şi plajele să arate măcar onorabil.















În Vama Veche, doar vreo câteva terase sunt deschise, pe străzile principale şi alte trei pe plajă. În rest, staţiunea pare aproape abandonată, cu vitrinele magazinelor baricadate cu placaje, cluburile închise cu lemne pentru a fi protejate de vântul de peste iarnă. Plajele, în urmă cu câteva zile, nivelate de utilajele Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, sunt pline de materiale de construcţii pentru viitoarele beach-baruri.







Mormane de moloz, în Vama Veche





Chiar în centrul staţiunii, în parcarea principală, turiştii sunt întâmpinaţi de mormane de moloz scoase de pe şantierele din apropiere. „Am venit într-o escapadă de o zi, pentru a vedea cum arată staţiunea şi unde ne putem caza. Dorim să revenim vineri, pe 29 aprilie, împreună cu familia şi nişte prieteni, inclusiv cu copii. Suntem în jur de 18 persoane. Am găsit o pensiune foarte drăguţă. Dar în staţiune nu ne-a plăcut prea mult. Şi nu pentru că este goală, asta e bine, ci pentru că este plin de gunoaie. Unde te întorci, moloz, pietroaie, lemne, umbrele rupte, şezlonguri demontate. Eu înţeleg că sunt pregătiri, dar nici aşa, să scoţi tot ce e stricat la stradă. Păcat de culoarea asta frumoasă a mării, cu atâtea nuanţe de turcoaz!”, ne-a spus, puţin dezamăgită, Mihaela, din Bucureşti.















Ceva mai spre nord, pe plajă, am găsit câţiva tineri care, între două glume şi trei ţigări, montau un bar. „Până la vară terminăm, nu e problemă!”, se încurajau singuri, trăgând de lemne. La doi paşi de ei, o femeie amesteca de zor, cu o lopată, cimentul proaspăt făcut direct pe aleea pietonală, iar o alta punea apă cu furtunul, pentru a obţine consistenţa dorită. Am ocolit porţiunea cu mocirla de ciment, fiind nevoiţi să urcăm pe bordură. Să sperăm că vor termina şi ele până la vară lucrările la vila aflată în construcţie.







Neptun, odinioară km 0 al distracţiei, azi pustiu





Am plecat din Vama Veche cu gândul că turiştii care vin să se distreze de Paște nici nu vor băga de seamă şantierele şi gunoaiele din jur. Ceva mai la nord, staţiunile erau de-a dreptul pustii. În Neptun, am găsit o familie care curăţa spaţiul verde din faţa unui restaurant. „Înainte, staţiunea Neptun era kilometrul zero al distracţiei de 1 Mai. Venea tot tineretul la mare. De câţiva ani nu prea mai avem turişti în minivacanţa de Paște sau 1 Mai. Se duc în Vamă mai mult. Mai sunt familii, care vin, mai stau pe la apartamentele noi, dar prin hoteluri mai deloc”, ne-a mărturisit femeia.



















Aşa că am ţinut drumul drept, până în Mamaia. Acelaşi peisaj, alţi muncitori. Vestea bună este că plajele sunt mult mai largi, iar construcţiile şi improvizaţiile nu ajung până la mal. În centrul staţiunii, lucrările de înnisipare sunt încă în derulare şi se vor încheia în câteva săptămâni, când va fi dezafectată amenajarea de şantier şi vor fi predate noile plaje. Însă chiar la promenadă, deja au fost aduse, pe anumite porţiuni, materiale de construcţii pentru viitoarele beach-baruri, iar şezlongurile au fost scoase din depozite, pentru a fi pregătite.







Angajaţi vaccinaţi, la terasele din Mamaia





Unele terase sunt deja gata şi au chiar clienţi. „Ne-am grăbit puţin şi ne-am organizat mai repede anul acesta, pentru că vrem ca turiştii, dar şi constănţenii care vin să admire noile plaje, să aibă unde să servească o limonadă, o cafea, un peşte prăjit, pizza, orice doresc. Avem preparate proaspete şi toţi angajaţii noştri sunt vaccinaţi, astfel încât oaspeţii care ne trec pragul sunt în siguranţă”, ne-a spus Nicu, reprezentantul unui restaurant din zona de nord a staţiunii.





Sezonul estival debutează oficial weekendul acesta şi, deşi mai sunt încă unele restricţii, românii dornici de mare şi soare, după atâta stat în casă, vor da năvală pe litoral. În staţiuni, se simte deja un aer de vacanţă, chiar dacă nu se vor deschide toate terasele, restaurantele, magazinele. Unii agenţi economici sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile şi deja îşi aşteaptă clienţii cu mesele întinse şi plajele amenajate, alţii încă nu s-au apucat de treabă.