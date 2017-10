Vine Black Friday. Magazinele se pregătesc pentru cele mai mari vânzări din ultimii cinci ani

Black Friday (Vinerea Neagră a Reducerilor) a fost anunțată anul acesta ca fiind 18 noiembrie. Multe magazine au „furat“ însă startul și au început campanii de reducere la cumpărăturile atât online, cât și directe. Potrivit datelor Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO) valoarea vânzărilor online în România, în 2016, este în creștere cu 45 la sută față de 2015.Cu acest prilej, ARMO a lansat și un Ghid pentru Black Friday, absolut necesar în urma experiențelor din ultimii cinci ani, când unii consumatori s-au considerat înșelați de reduceri false sau au avut probleme la sosirea comenzilor. Ghidul cuprinde recomandări privind elementele esențiale legate de procesul de cumpărare: catalogul de produse la promoție, stocurile, prețul, infrastructura, vânzarea, livrarea, plata și procesul post-vânzare.„Black Friday reprezintă una dintre cele mai agglomerate perioade din an pentru magazinele online din România. Am învățat din experiența ultimelor evenimente organizate și credem că acest ghid este necesar, în contextual unei creșteri semnificative a vânzărilor de Black Friday și, implicit, a pre-siunii puse pe departamentele de logistică. Suntem siguri că acest ghid își va dovedi utili- tatea atât în acest an, cât și în organizarea evenimentelor viitoare”, este de părere directorul executiv al ARMO, Florinel Chiș.Deși, în mod tradițional, Black Friday este în ultima zi de vineri la lunii noiembrie, magazinele din România au anunțat campanii de Vinerea Neagră încă de la începutul lunii noiembrie.Ghidul este destinat reprezentanților magazinelor online, astfel încât clienții să nu rămână cu un gust amar atunci când fac cumpărături de Black Friday. „Asigurați-vă că informațiile produselor afișate în magazinul online sunt complete și oferă suficiente detalii pentru client, astfel încât să ia o decizie și să nu fie necesare întrebări suplimentare sau sunat. Astfel se va reduce volumul de interacțiune cu clienții în procesul pre-sales și numărul de retururi va fi mai redus”, se arată în ghid.În ce privește prețurile, acestea trebuie să fie cele mai mici prețuri din ultimele 30 de zile, conform Legii nr. 650. „Clienții așteaptă Black Friday tocmai pentru că există reduceri semnificative. Atenție la alinierea politicii de reduceri cu legislația”, sunt avertizați reprezentanții magazinelor.