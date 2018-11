Vin vacanțele! Destinații preferate la munte și la mare

Urmează o perioadă cu multe vacanțe și constănțenii își fac planuri să profite la maximum de ele. Unii mai au vouchere și le vor folosi în stațiunile de la munte de la noi din țară, alții vor să prindă Crăciunul, Anul Nou sau chiar Ziua Națională - 1 Decembrie pe meleaguri străine.Agențiile de turism au pregătit, la rândul lor, pachete cu sejururi atât în România, cât și în străinătate, pentru toate buzunarele. Cei cu dare de mână și cu mai multe zile libere au optat pentru zone mai îndepărtate și sejururi mai lungi, chiar și de două săptămâni. Dar cei mai mulți au optat pentru city-break-uri de trei, patru zile, păstrând zilele de concediu pentru sărbători.Săptămâna viitoare vine deja prima minivacanță. Românii au liber vineri, 30 noiembrie, așa că se bucură de un week-end prelungit. Sibiu și Valea Prahovei au fost prima opțiune pentru cei mai mulți, mai ales că meteorologii vin cu vești bune și anunță ceva zăpadă de zilele următoare.„Vrem să vizităm Târgul de Crăciun de la Sibiu, dar și să încercăm prima zăpadă, la Păltiniș. Din păcate, nu am făcut rezervare din timp și acum de-abia am găsit o cameră la o pensiune. Am avut noroc că a renunțat altcineva, altfel eram nevoiți să căutăm altă stațiune sau să renunțăm de tot. Acum așteptăm ninsorile!”, ne-a mărturisit Alina Laur, din Constanța.Dacă în Sibiu nu se mai găsesc locuri de cazare, pe Valea Prahovei, în Predeal, Sinaia, chiar și la Moeciu, pensiunile încă primesc rezervări. Prețurile au mai crescut puțin față de anul trecut. O cameră cu două paturi, pentru un cuplu sau o familie cu un copil mic, costă între 100 și 200 de lei, în funcție de confort și dacă doriți mic dejun. Un sejur de trei nopți, pentru o familie cu doi copii, ajunge astfel între 300 și 600 de lei, la care mai adăugăm în jur de 200 de lei transportul ori cheltuielile cu combustibilul și în jur de o mie de lei cu masa.Cam tot la banii aceștia, încă se mai găsesc city break-uri în Roma, Berlin, Milano, Praga sau Budapesta. Pentru Târgul de Crăciun de la Viena sau Malmo, de exemplu, trebuie să scoatem mai mulți bani din buzunar, în jur de 300 de euro de persoană pentru trei nopți, zbor și cazare.La schi în Austria sau ItaliaPentru Crăciun și pentru Revelion, sejururile alese au fost mai lungi, în țări îndepărtate. Din ce în ce mai mulți constănțeni vor să petreacă sărbătorile de iarnă pe plajă, așa că se orientează spre zonele exotice. „Am avut foarte multe solicitări și rezervări pentru Dubai, de Crăciun și mai ales de revelion sau după revelion. Prețurile sunt de la 350 - 400 de euro, iar posibilitățile de distracție acolo sunt foarte multe. De asemenea, am fost solicitați pentru multe destinații calde, cum ar fi Republica Dominicană, Maldive, Thailanda. Cea mai ieftină este Thailanda, dar, în general, constănțenii nu caută ce e mai ieftin, ci vor să se asigure că au parte de o vacanță frumoasă”, ne-a explicat Elena Luiza Oprea, reprezentantul agenției de turism Dolphin Travel & Events.La mare căutare sunt și destinațiile pentru practicarea sporturilor de iarnă. Cum în țară pârtiile sunt foarte aglomerate, deja constănțenii au prins gustul stațiunilor din Austria sau Italia. Un sejur de șapte nopți, cu autoturismul propriu, costă în jur de 400 de euro de persoană, iar schi-pass-urile mai ajung tot cam pe-atât.„În general, pentru vacanța de iarnă a copiilor, din luna februarie, am vândut sejururi de șase, șapte nopți, la Bansko, în Italia, în Franța și în Austria. Pentru vacanța de Crăciun și de revelion, clienții noștri au preferat zone mai exotice”, ne-a mai destăinuit reprezentantul Dolphin Travel & Events.