Vin sărbătorile de Paşte! La ce se aşteaptă medicii în perioada următoare

Vin sărbătorile de Paște! La ce se așteaptă medicii în perioada următoare

De cele mai multe ori, însă micile neînțelegeri se lasă cu desfigurări ale partenerilor și mult sânge. Cum cel mai mult le place să-și lovească prietenii în față, majoritatea iubitorilor licorilor bahice ajung în sălile de operații cu fracturi de mandibulă, ce apar ca efect al unei lovituri puternice a maxilarului inferior.Aceste fracturi mandibulare se regăsesc, în general, în cel puțin două puncte ale osului maxilarului. Cauza principală a fracturii de mandibulă este un traumatism la nivelul osului maxilarului inferior. Traumatismul, la rândul său, poate apărea în diferite contexte: violența fizică, accidente sportive, căderi pe suprafețe dure, accidente de mașină, accidente cu vehicule cu motor sau răni provocate în diferite alte situații.„Oamenii se iau la bătaie și ajung la noi în stare gravă de sărbători. După ce trece euforia, devin recalcitranți. Dacă pe parcursul anului ne vin pe secție pacienți, ca victime ale unor căderi accidentale sau accidente de circulație, cazurile se înmulțesc în această perioadă. Aceste fracturi se vindecă, de obicei, în circa 3-4 săptămâni, dar la bătrâni durează un pic mai mult, respectiv 5-6 săptămâni.De obicei, aceste fracturi de mandibulă nu prezintă un risc vital. Mandibula se poate consolida și vicios, dar cu repercusiuni grave la masticație, pentru că dinții nu pot avea rapoarte ocluzale corecte și atunci suferă și masticația, plus că intervin și probleme din punct de vedere fizionomic. În funcție de numărul de linii de fractură, de aspectul clinic, de situația dentară a bolnavului, se reduce fractura și se pune un ghips, se leagă dinții de jos cu cei de sus și se păstrează în această situație timp de aproximativ o lună”, a declarat pentru „Cuget Liber”, dr. Adrian Creangă, medic specialist Chirurgie Oro-Maxilo-Facială.Desigur, dacă pacienții au indicații pentru operație se poate interveni și pe această cale, în sensul că, sub anestezie generală se montează niște plăcuțe miniaturizate din titan, care este tolerat bine de organism, în ge-neral. Aceste plăcuțe nu sunt scoase dacă nu apar alte complicații, dar dacă acestea devin incomode trebuie scoase. „În plus, se poate discuta despre așa- zisul tratament ortopedic, când se leagă dinții unii de alții sau chirurgical, când se intervine în focarul de fractură, se reduce și se mobilizează”, a explicat medicul.Cert este că fractura de mandibulă se tratează în funcție de tipul acesteia și de gradul de deteriorare a osului mandibular. Mai grav, există fracturi ce pot provoca deplasarea limbii spre partea posterioară a cavității bucale, ceea ce poate îngreuna respirația, în acest fel putând apărea obstrucția căilor respiratorii.În funcție de gravitatea fracturii mandibulare, medicul specialist poate întreprinde un tratament bazat pe osteosinteză (procedeu chirurgical prin care fragmentele osului maxilarului fracturat sunt imobilizate cu ajutorul unor plăci sau fire).Ca urmare, o simplă răfuială poate lăsa amprente asupra scandalagiilor și până când se refac, aceștia sunt nevoiți să mănânce cu paiul, întrucât starea de sănătate nu le permite săptămâni bune să mestece alimente solide.