VIN NINSORILE ŞI GERUL! O MASĂ DE AER FOARTE RECE CUPRINDE ROMÂNIA

VIN NINSORILE ȘI GERUL! O MASĂ DE AER FOARTE RECE CUPRINDE ROMÂNIA

Ştire online publicată Vineri, 25 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Masa de aer cald răspunzătoare de maximele ridicate și de ceața din ultimele zile începe să se retragă. Până la sfârșitul săptămânii nu se mai găsește la noi, dar în același timp dinspre nord-vest se apropie o masă de aer deosebit de rece, care va cuprinde teritoriul țării pe parcursul zilelor de luni și marți, transmit specialiștii meteo de la Realitatea TV.În consecință vremea se va răci, maximele coboară sub 10 grade în toată țara (în nord și în depresiuni vor fi și maxime negative) iar minimele sub zero grade chiar și pe litoral. Vor fi și precipitații, nu doar ploi, ci și lapoviță și ninsoare, în special în Nord, Centru și Est.În noaptea de 28 spre 29 noiembrie apar primele ninsori în afara zonelor montane. Deja de marți, 29 noiembrie, ninsorile își întind aria de acoperire: vor fi afectate mai ales zonele din Centrul și Nordul țării, urmând ca vremea rea să cuprindă și Vestul țării.