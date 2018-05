Vin chinezii! Constanţa, pregătită să-şi întâmpine turiştii din Asia

Vin chinezii! Constanța, pregătită să-și întâmpine turiștii din Asia

Oficialii chinezi se arată tot mai interesați de potențialul de dezvoltare al turismului din România. Din acest motiv, aceștia au fost prezenți, ieri, la Constanța, unde au discutat despre posibilitățile de investiții în infrastructura turistică din țara noastră.La întâlnire, au luat parte președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Marius Țuțuianu, prefectul județului Constanța, Ioan Albu, primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, și ministrul Turismului, Bogdan Trif. La aceeași masă, s-au așezat membrii delegației municipalității Shanghai, din China, condusă de Li Chunping, directorul Diviziei Afaceri Europene și Africane.Cu această ocazie, ministrul a subliniat eforturile depuse pentru a transforma România într-o destinație atractivă pentru cetățenii chinezi.În același timp, s-a discutat despre reducerea timpului pentru acordarea vizelor pentru turiștii care provin din China, ceea ce reprezintă un avantaj substanțial față de anii precedenți.De asemenea, ministrul a accentuat progresele înregistrate de turismul din România în ultima perioadă.„China are un potențial enorm. Este țara care, în ultima perioadă, a furnizat anual constant peste 100 de milioane de turiști la nivel mondial. În anul 2017, România a înregistrat o creștere cu 22 de procente în privința vizitatorilor din China. Ne bucură faptul că suntem pe o linie ascendentă, dar a sosit momentul ca România să devină cu adevărat o destinație turistică majoră pentru China. Am venit în sprijinul celor care vor să vină în România și am reușit să reducem timpul de acordare a vizelor”, a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif.Atât oficialii români, cât și cei chinezi au luat în calcul înființarea unei linii aeriene directe între Shanghai și București, o inițiativă care ar veni atât în sprijinul investitorilor chinezi în România, cât și în beneficiul dezvoltării turismului din țara noastră.Referitor la turiștii chinezi care și-au petrecut vacanțele în România în ultima vreme, și în județul Constanța s-a observat o creștere a numărului acestora.Desigur, Constanța, dar și stațiunea Mamaia pot oferi turiștilor o multitudine de activități, ieșiri în aer liber, excursii, obiective istorice, agrement și nu numai. Rămâne doar ca touroperatorii chinezi să fie interesați să le promoveze în circuite europene și turiștii lor să fie interesați de o vacanță la malul mării.