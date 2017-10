Vila Elena, raiul şobolanilor, va fi demolată (galerie foto)

Vila Elena, raiul șobolanilor, va fi demolată (galerie foto)

Constănțenii care locuiesc în blocurile de pe Bulevardul Ferdinand, în apropierea Vilei Elena, sunt disperați. Clădirea a ajuns o veritabilă groapă de gunoi, „paradis” pentru șobolani de dimensiuni considerabile, care noaptea pleacă la vânătoare prin împrejurimi. Situația trenează de câțiva ani, primăria nu intervine pentru că - spun reprezentanții ei - vila are proprietar. La rândul lui, proprietarul susține că se luptă din 2001 să intre în posesia clădirii și abia în aprilie anul acesta a fost pus în posesie. Promite însă să demoleze clădirea cât mai curând posibil. Mulți o văd drept mărturie a vremurilor apuse, rămasă printre coloșii de beton. Îi admiră arhitectura și oftează că nimeni nu s-a preocupat să o restaureze. Văzută din stradă, Vila Elena mai păstrează ceva din frumusețea de altădată. Nu și pentru constănțenii care locuiesc în blocurile din zonă. Pentru ei, vila a devenit un adevărat pericol. Clădirea este într-o stare avansată de degradare, pereții interiori s-au prăbușit, la fel și acoperișul, iar interiorul a fost transformat, în ultimii ani, într-o groapă de gunoi. „Persoanele care își renovează locuințele îi plătesc pe romi să ducă gunoiul undeva la marginea orașului, iar ei îl aruncă în vilă”, ne-a spus Paul Voicu, unul dintre locatarii blocului A5. Iar de parcă priveliștea și mireasma nu erau de ajuns, vila colcăie de șobolani, care invadează, noaptea, blocurile din apropiere. Alexandrina Mihai, o altă locatară din zonă, spune că soțul ei a murit, în urmă cu patru ani, după ce a fost mușcat de un șobolan. „În aprilie s-au împlinit patru ani. A ros lângă țeavă și a intrat în bucătărie, iar când a vrut soțul meu să-l omoare, l-a mușcat. Nici nu ne-am dat seama, pentru că abia se observa mușcătura. În două săptămâni era însă din ce în ce mai rău și a fost diagnosticat cu leptospiroză”, ne-a spus bătrâna. Oamenii au tot trimis adrese către Primăria Constanța, solicitând să se ridice gunoiul, dar nu s-a luat nicio măsură. Autoritățile locale le-au răspuns că nu pot interveni pe o proprietate privată, dar că s-au întors împotriva proprietarului și l-au dat în judecată. Vecinii susțin că pe proprietar, care locuiește în Brașov, nu l-au mai văzut din 2008, când ar fi evacuat familiile de romi care locuiau în partea din spate a vilei, ce stă încă în picioare. Aceștia s-au întors, însă gunoiul a rămas pe loc, la fel și șobolanii… Ieri, la vilă au ajuns și inspectorii Direcției Sanitare de Control, care au recunoscut că, într-adevăr, Vila Elena reprezintă un pericol pentru sănătatea celor din zonă. La rândul lor, vor trimite o adresă autorităților locale. „Ce proprietar vrea să lase clădirea în paragină? Primăria e de vină“ L-am contactat, la rândul nostru, pe Ion Marin, proprietarul Vilei Elena și notar în Brașov. El ne-a declarat că, din 2001 până anul acesta, s-a judecat cu Primăria Constanța pentru a intra în posesia clădirii, și abia în aprilie 2010 i-a fost emisă dispoziția de restituire, deși a câștigat în toate instanțele. Nu a primit încă procesul verbal de punere în posesie. „Ce proprietar vrea să lase clădirea în paragină, să nu facă nimic cu ea și să plătească amenzi pentru gunoi? Nu am putut face nimic, pentru că nu am temeiul legal, tot din cauza primăriei. Am cărat zeci de tone de gunoi din vilă, de fiecare dată când am fost la Constanța am plătit oameni pentru acest lucru, dar mizeria se adună din cauza constănțenilor. Primăria nu-mi dă proprietatea, dar mă amendează și mă dă în judecată”, ne-a spus proprietarul. Mai mult, Ion Marin a subliniat: „Abia aștept să bag buldozerul, pentru că acum nu pot nici vinde, nici construi, nici dărâma. Din păcate, nu se mai poate face nimic cu această clădire, pentru că este într-o stare prea avansată de degradare”. Proprietarul a mai dat asigurări că în cel mult o lună va pune la pământ clădirea, de îndată ce vor fi definitivate actele de proprietate și va obține autorizația de demolare. „Mă doare sufletul, dar nu am ce să fac”, a recunoscut brașoveanul.