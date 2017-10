Vieţi puse în pericol! Capcanele de pe trotuarele Constanţei

Vieți puse în pericol! Capcanele de pe trotuarele Constanței

Municipiul Constanța se modernizează sau cel puțin așa ni se spune de ceva timp încoace. Se schimbă rețelele de apă, se pun gaze, se mută cablurile în subteran. Se lucrează pe toate fronturile, și în centru și în cartiere. Muncitorii par că-și dau silința, inevitabil, însă șantierele rămân deschise cu zilele și chiar cu săptămânile, creând nu numai disconfort pietonilor, ci chiar punându-le sănătatea și viața în pericol.Fotografiile surprinse de cititori, dar și de echipa noastră demonstrează că toate aceste lucrări nu sunt asigurate conform regulilor și un pieton se poate răni oricând. Chiar lângă campusul uni-versitar, în apropierea trecerii de pietoni, o groapă zace destupată în mijlocul trotuarului. În jurul ei, mormane de pământ și atât. Niciun semn care să avertizeze pietonii! Banda ce ar fi trebuit să îi țină cumva la distanță pe trecători este ruptă și fluturată de vânt de colo-colo.„Aseară, când am ieșit de la facultate, în jurul orei 18,00, era deja întuneric. Trotuarul era foarte aglomerat și aproape în ultimul moment am observat groapa. Nici nu aveam pe unde să ne ducem către trecerea de pietoni, treceau foarte multe mașini. Nu mi se pare normal ca o astfel de groapă să fie lăsată neacoperită, este un pericol public”, ne-a povestit, indignată, R.N., o studentă din Constanța.Căscați ochii pe unde mergeți!Ceva mai în centru, trotuarele sunt pline de aceleași capcane. În stația de autobuze de la Gară, spre centru, chiar pe bulevardul Ferdinand, de exemplu, groapa din asfalt a fost astupată, însă muncitorii au lăsat încă mormane de pietre și pământ și câteva cabluri scoase în-afară. Locul este semnalizat, într-adevăr, însă asta nu-i ajută prea mult pe călătorii care vor să urce sau să coboare din autobuz.„Am ajuns la stația respectivă, unde erau deja un microbuz și un alt autobuz oprite. Șoferul nostru a oprit și el și, când s-a deschis ușa, eram chiar în dreptul cablurilor respective. A trebuit să ne strecurăm cu atenție, să nu ne rupem picioarele și să nu ne agățăm hainele de cabluri”, ne-a spus un constănțean, ieri dimineață.De altfel, tot trotuarul de-a lungul bulevardului Ferdinand este în șantier. Am luat și noi la pas tot bulevardul. Este plin de tranșee. Am găsit și câțiva muncitori care lucrau. Și cu toții suntem de acord că este bine să se facă, că este nevoie de rețele noi, că trebuie să scăpăm de toate cablurile atârnate de stâlpi, dar poate șefii de echipă ar trebui să fie puțin mai organizați, să nu le mai dea voie muncitorilor să umple tot trotuarul de pământul scos din tranșeu sau de mormane de nisip și să le lase și pietonilor loc să treacă. Nici nu am vrea să ne gândim cum ar fi arătat toate aceste gropi și trotuarele pline de pământ dacă, în loc de soare și căldură, noiembrie ne-ar fi adus ploi și frig.Primăria ar putea cere refacerea lucrărilorRecent, primarul interimar Decebal Făgădău s-a arătat nemulțumit de modul cum furnizorii de utilități au făcut lucrările la rețele.„Sunt foarte nemulțumit de cum refac ceea ce au stricat, le voi cere să reia lucrările”, a spus viceprimarul cu atribuții de primar.Rămâne de văzut cât vor dura noile șantiere și dacă trotuarele vor fi măcar readuse la forma inițială sau vor fi asfaltate, vor fi aliniate bordurile și vor fi plantate flori, așa cum îi stă bine oricărui oraș care se respectă.