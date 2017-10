Video şocant / Cât de repede se lasă convins un copil să plece cu un străin

Video șocant / Cât de repede se lasă convins un copil să plece cu un străin

Un tânăr a realizat, recent, un experiment prin care a vrut să arate părinților din întreaga lume cât de repede pot fi păcăliți copiii să vorbească și apoi să plece cu un străin.Bărbatul, cunoscut sub porecla JoeySalads, a mers la un loc de joacă și a cerut permisiunea mai multor mămici să vorbească cu copiii lor și să le demonstreze că aceștia pot fi foarte ușor păcăliți să plece de un străin. Tânărul s-a dus la copii, pe rând, și, sub pretextul de a le arăta niște cățeluși, în numai câteva secunde, i-a convins să plece cu el, sub privirile șocate ale mamelor.Filmulețul se încheie cu o întrebare care le dă fiori tuturor părinților: „Este copilul tău în siguranță?”.Sursa video: Daily Mail