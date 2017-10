VIDEO. SE STRICĂ VREMEA LA CONSTANŢA. IMAGINI CU CICLONUL CARE SE ÎNDREAPTĂ SPRE ROMÂNIA

2

Erori, erori.....

Nu stiu de unde luati voi stirile despre vreme, dar sunt destule erori in articol. In primul rand ca este anticiclon, nu ciclon, valorile de temperatura pe care le dati nu sunt cele prognozate de ultimele modele, ger inseamna sub -10 grade, deci la noi nu va fi ger, iar stirea de la sfarsit cu ninsori luni pe 4 iar e eronata ca vor fi deja predominat ploi.....