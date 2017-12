VIDEO. POVESTEA CARE A FRÂNT MII DE INIMI! UN COPIL PLÂNGE PENTRU CĂ ESTE BATJOCORIT LA ŞCOALĂ, CHIAR DE COLEGI

VIDEO. POVESTEA CARE A FRÂNT MII DE INIMI! UN COPIL PLÂNGE PENTRU CĂ ESTE BATJOCORIT LA ȘCOALĂ, CHIAR DE COLEGI

Ştire online publicată Marţi, 12 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreții Ricky Martin, Katy Perry și Justin Bieber, precum și actorul și regizorul Chris Evans se numără între vedetele care și-au exprimat susținerea pentru un elev din statul american Tennessee care a fost batjocorit la școală de colegii săi, după ce mama lui a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care copilul povestește plângând despre această problemă, informează people.com.„Fac glume despre nasul meu. Îmi spun că sunt urât și că nu am prieteni”, spune Keaton Jones în videoclipul surprins de mama sa în mașină. Copilul precizează că în plus, colegii săi îl agresează cu alimente, turnându-i lapte pe haine sau aruncând spre el cu bucăți de pâine.„Doar din curiozitate? De ce le place să batjocorească? Care este sensul? De ce le place să demonstreze răutate față de oameni nevinovați? Nu este în regulă. Nu îmi place că îmi fac asta mie și nu îmi place nici că o fac față de alte persoane. Oamenii nu ar trebui să fie criticați pentru că sunt diferiți. Nu este vina lor că sunt diferiți”, mai spune copilul în videoclip.Mama elevului, Kimberly Jones, a precizat într-un mesaj care a însoțit videoclipul că fiul ei i-a cerut din nou să îl ia de la școală, pentru că se temea să ia prânzul alături de colegii lui.Actrița Millie Bobby Brown a reacționat la acest mesaj video care a devenit viral pe rețelele de socializare, scriind că elevul are dreptate și precizând că vrea să fie prietena lui, pentru că este „extraodinar”.Patricia Arquette, câștigătoarea unui premiu Oscar, a adăugat: „Keaton, îmi pare rău că acei copii sunt atât de răi. Dacă nu se vor schimba, vor ajunge să aibă vieți nefericite. Cred că ești foarte cool!”.Artista Cardi B a scris: „Cum să te iei de cineva care nu se poate apăra? Asta nu este «gangsta»!”.Dana White, președintele UFC (Ultimate Fighting Championship - o organizație americană de arte marțiale mixte, considerată cea mai importantă ligă mondială pentru acest sport de luptă, n.r.) a reacționat, de asemenea, spunând că vrea să îl invite pe Keaton în Las Vegas, la sediul organizației. Mesajul său a fost distribuit de Ricky Martin.Chris Evans l-a îndemnat pe Keaton să fie puternic și l-a invitat în Los Angeles la premiera filmului „Avengers: Infinity War”, care va avea loc anul viitor și în care el va interpreta personajul Captain America.Justin Bieber și-a îndemnat fanii să urmărească videoclipul lui Keaton, pe care l-a apreciat pentru că demonstrează compasiune pentru alți copii care sunt batjocoriți la școală.„Acest mesaj mi-a frânt inima astăzi. Vă rog să fiți amabili unii față de alții”, a scris și Katy Perry pe rețelele de socializare.Mulți alți actori, atleți și alte personalități, precum Bernice King, una dintre fiicele lui Martin Luther King Jr., au transmis mesaje prin care și-au exprimat sprijinul pentru Keaton Jones.