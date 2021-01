VIDEO / Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, vizită de lucru la Constanța

Acesta a declarat ca monumentul nu este doar unul de interes local, ci de interes national. "La finalul lucrarilor, Cazinoul ca va fi, de fapt, o cladire noua. Ce s-a facut aici, a fost refacuta complet structura de rezistenta. Prin aceasta functiune urmarim sa repubem Cazinoul nu numai in circuitul turistic, pentru ca in mod cert, va fi un punct de atractie al litoralului romanesc, dar si functionalitatea acestui Cazino, care prevede in proiect amenajarea unei sali de evenimente, un muzeu al Cazinoului, o sala de cinema, de spectacole, o sala de baluri, si tot ce este adiacent acestei activitat", a declarat ministrul.







"Este cea mai importanta cladire construita in stilul Art Nouveau de pe litoralul romaneac. Avem toata speranta ca in a doua jumatate a anului viitor aceasta cladire ca putea fi data in folosinta", a mai spus ministrul.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, vizitează, la această oră, şantierul de la Cazinoul Constanţa. Însoţit de prefectul Silviu Coşa, acesta a intrat în clădire şi a stat de vorbă cu inginerii care lucrează la restaurarea imobilului.