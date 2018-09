Video. Elev filmat în timp ce amenință o profesoară: „Stai să vezi ce o bat când iese din şcoală!”

Video. Elev filmat în timp ce amenință o profesoară: „Stai să vezi ce o bat când iese din școală!”







Polițiștii din Vâlcea s-au autosesizat și fac cercetări în cazul unui elev care amenință o profesoară, incidentul fiind filmat.



Fapta a avut loc, joi, în timpul unei ore de curs de la clasa a XI-a la Liceul Tehnologic ”Căpitan Nicolae Pleșoianu” din Râmnicu Vâlcea, iar pe filmarea postată pe Facebook se vede și se aude un tânăr care-i spune profesoarei: ”Arătați-mi și mie unde am greșit. Doamnă, sunteți profesoară și trebuie să-mi arătați unde am greșit. Citește acolo! Citește și mie, arată ce-i greșit” îi spune elevul cadrului didactic.



În momentul în care profesoara îi spune că o să-i scadă nota la purtare, elevul îi răspunde: “Eu zic să te gândești mai bine! Da" mai citește o dată lucrarea”.



Când profesoara îi atrage atenția că nu se cuvine să nu folosească pluralul politeții, tânărul spune: “Ba vorbesc cum vreau eu!. Mai citește o dată lucrarea! Să te vedem noi pe stradă când ieși din școală!”, citează digi24.ro



„Stai să vezi ce o bat când iese din școală!”, spune elevul, adresându-se colegilor săi care-l întreabă dacă a primit nota 2.



Inspectorul școlar general adjunct din cadrul IȘJ Vâlcea, Vetuța Ciocan, a declarat pentru News.ro, că vineri se întrunește Consiliul Porfesoral al liceului în care a avut loc incidentul, pentru a lua în discuție cazul elevului și sancțiunile care ar putea fi aplicate.



Tânărul, care este din localitatea Ocnele Mari, are 20 de ani, a rămas repetent în anul 2016 și a fost reînscris la liceu în acest an școlar. El a fost ridicat de poliție de la domiciliu, vineri dimineață, și dus la audieri.







SURSA: digi24.ro