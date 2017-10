VIDEO DE COLECŢIE. OLGUŢA LOVEŞTE ŞI ÎN FRANCEZĂ!

VIDEO DE COLECȚIE. OLGUȚA LOVEȘTE ȘI ÎN FRANCEZĂ!

Intens criticată pentru discursul citit la sediul ONU de la New York într-o engleză cu accent sovietic, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a încercat, miercuri, să arate că este poliglotă, revenind cu un discurs în limba franceză.xxxMinistrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit în limba franceză, miercuri seară, la New York, la deschiderea sesiunii Comisiei ONU pentru condiția femeii.Tema prioritară a fost „rolul femeii în schimbarea pieței mondiale a muncii”. Fostul primar al Craiovei a citit discursul de pe foaie. Un video în care Olguța Vasilescu citește un discurs în limba engleză s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare în urmă cu două zile. Textul citit de ministrul Muncii era despre femeile din România și despre modul în care acestea sunt integrate pe piața muncii.Olguța Vasilescu a reacționat marți, printr-un mesaj pe Facebook, după clipul viralizat în care apare vorbind în limba engleză: „Pentru cineva care n-a făcut nicio ora de engleză in școala (...) m-am prezentat decent", spune ea. Postarea a dispărut de pe pagina ministrului în această dimineață, dar a reapărut după prânz. Un consilier al Olguței Vasilescu spune că postarea nu a fost ștearsă, ci a dispărut pentru că „vreun „fan” l-a(u) considerat spam și raportat ca atare”.