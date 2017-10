VIDEO. CONTROL LA CHERHANAUA DIN VAMA VECHE. Ce au descoperit inspectorii OPC

Este vorba despre un control operativ, având în ca obiectiv pregătirea pentru minivacanța de Rusalii. Am sperat că vom identifica împreună cu comercianții lucruri și măsuri preventive, dar în această locație prevenția nu are loc! Peștele în stare avansată de degradare, produs cu potențial periculos, spațiile de depozitare în stare jalnică, etc." a declarat directorul CJpC Constanța, Horia Constantinescu.Control OPC la Cherhanaua din Vama Veche, în aceste momente. Reprezentanții de la Protecția Consumatorilor spun că angajații unității de alimentație împiedică acțiunea de verificare.Vom reveni cu detalii.