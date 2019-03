Video-city? Constanţa îşi aşteaptă camerele de supraveghere

Făgădău: „Până la finele mandatului meu, va fi lansată licitația!”

Video-city? Constanța își așteaptă camerele de supraveghere

Sunt ani buni de când se tot vorbește despre necesitatea montării de camere de supraveghere în municipiul Constanța. Discuțiile sunt și acum în toi și, pentru prima dată, avem și un termen concret de realizare. Dar, nu vă așteptați să fie prea aproape!







Primarul Decebal Făgădău susține că, până la finele mandatului său, va fi lansată licitația pentru sistemul de supraveghere. Asta înseamnă mai puțin de un an și jumătate. Apoi, dacă licitațiile se desfășoară cu bine și nu vor fi contestații sau alte probleme, sunt șanse ca, prin 2021, să vedem, în sfârșit, camere de luat vederi montate pe stâlpi în intersecțiile, piețele și pe străzile din Constanța.







Constanța este unul dintre puținele orașe ale țării unde încă nu există un sistem public de supraveghere video. Atunci când mai sunt incidente sau accidente, polițiștii sunt nevoiți să apeleze la cei care și-au pus camere de luat vederi ca să-și păzească proprietățile. Cu puțin noroc, însă, în vreo doi-trei ani, va avea și Constanța camere de supraveghere care să descurajeze infracționalitatea și să crească gradul de civilizație al locuitorilor.







„Până la finele mandatului, probabil, vom lansa licitația pentru sistemul integrat de siguranță, sistemul de supraveghere, de care fiecare dintre noi are nevoie. Avem deja un grup de lucru, am identificat punctele de convergență, ca și punctele specifice fiecărei instituții, astfel încât o investiție a comunității să nu servească doar Poliției Locale, ci tuturor structurilor care au nevoie de această informație. De asemenea, în jurul acestui sistem de siguranță, vom construi sistemul integrat de management al traficului, de care are nevoie toată lumea”, a explicat primarul Decebal Făgădău.







„Vor fi camere video în tot orașul!”

Potrivit acestuia, în prezent, se lucrează la elaborarea caietului de sarcini pentru licitația necesară investiției ce se ridică la peste 10 milioane de euro.

„Dacă cineva își imaginează că este un lucru așa de simplu - ai pus o cameră pe stâlp și aia înseamnă că ai sistem de siguranță - se înșeală. O asemenea investiție, care se situează undeva la peste zece milioane de euro, înseamnă un studiu extrem de aprofundat din partea fiecărei instituții potențial beneficiar a informației captate de acest sistem integrat și, de asemenea, înseamnă un lanț întreg de proceduri pentru prevenirea și combaterea situației din acea zonă. Evident că, pe lângă prioritățile pe care le avem ca oraș, creșterea siguranței în jurul școlilor, pentru că noi nu trebuie să luptăm cu infracționalitatea în școli, ci să o prevenim, locurile aglomerate, locurile publice, piațete, cimitire, dispensare, biserici, și așa mai departe, noi vom realiza și o mulțime de locuri care sunt de interes și pentru celelalte instituții: zonele de influență ale orașului cu zonele de infracționalitate ridicată, dar deja lucrurile acestea le-am stabilit. Iar grupul de lucru pe care l-am format deja se ocupă de construirea viitorului caiet de sarcini”, a adăugat primarul Decebal Făgădău.







În ce privește zonele sensibile unde vor fi montate camerele video, edilul municipiului a subliniat că nu se poate discuta de anumite zone, ci de întreaga Constanța.







„Camerele de supraveghere vor fi în tot orașul!”, a promis Decebal Făgădău.