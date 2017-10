Victimă a războiului dintre părinţi

Victimă a războiului dintre părinți

Ce se întâmplă când răzbunarea părinților e mai presus de sentimentele copilului? Aceasta este întrebarea pusă de o fetiță, în vârstă de 13 ani, în curs de maturizare forțată. Fata a sunat la Telefonul Copilului din curiozitate, auzise în cercul ei de prieteni despre tineri care au mai apelat 116.111, motiv pentru care a încercat și ea. Dana, consultant la Telefonul Copilului, povestește conversația avută cu fetița: „În acea zi întunecată din sufletul ei, am răspuns la celălalt capăt al firului și am încurajat-o să-și spună supărarea, care se simțea în vocea ei tremurată. Până a prins un gram de încredere, tânăra mi-a povestit despre școală, despre colegii ei de clasă și despre grupul ei de prieteni, dar, într-un final, fata a simțit nevoia să vorbească și despre părinții ei, subiect pe care, la începutul apelului, l-a ocolit. Atunci am aflat că părinții ei se aflau în proces de divorț, iar ea, pentru moment, până la definitivarea acțiunii, era încredințată mamei. Fata ne-a comunicat că până în urmă cu un an, cei trei formau o familie fericită, își petreceau timpul liber împreună, în parc, la bunici, pe la prieteni de familie, mergeau în vacanțe la mare și la munte. Își iubea și își iubește în continuare părinții, însă fiecare ceartă apărută parcă din ce în ce mai des în familia ei a făcut-o să se închidă în ea”. Interesați de răzbunare și nu de afecțiunea pentru copilul lor În prezent, părinții fetiței nu mai locuiesc împreună, iar mama nu îi permite să-și viziteze sau să-și sune tatăl de câte ori ar dori. Ea spune că „atât mama, cât și tatăl său sunt acum mult mai interesați de ideea de răzbunare decât de a-și arăta disponi-bilitatea și afecțiunea față de copilul lor”. Deși fata susține că a încercat în nenumărate rânduri să îi reapropie, să îi facă să înțeleagă că are nevoie de toată dragostea lor, aceștia o consideră mult prea mică să înțeleagă și, probabil când va crește, va realiza că decizia luată de cei doi a fost una potrivită și pentru ea. „Suferința din sufletul ei era mult mai adâncă decât mi-a fost prezentată, am încercat să o fac să realizeze că indiferent dacă părinții ei au ales să nu mai locuiască împreună, după acest mic «război al adulților» vor fi tot o familie, iar părinții ei o iubesc și o vor iubi necondiționat, indiferent de certurile apărute între cei doi”, mai povestește Dana. Astfel de cazuri sunt des întâlnite la Telefonul Copilului. Consultanții stau zi de zi de vorbă cu copii victime ale „războiului” dintre părinți. Atunci când au de-a face cu familii care se destramă, consultanții încearcă să tragă un semnal de alarmă și să îi facă pe copii să conștientizeze că sunt iubiți, iar pe părinți să înțeleagă trauma la care sunt supuși propriii lor copii.