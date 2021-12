Viața unei tinere de 15 ani din Cernavodă este în pericol. Ajutați-o să trăiască!

Familia unei adolescente în vârstă de 15 ani, elevă în clasa a IX-a la Liceul Energetic din Cernavodă are nevoie de ajutorul vostru. Fata se numește Diana Iordache, este pasionată de tenis, ea câștigând de-a lungul timpului numeroase concursuri. La un moment dat, părinții au observat că are o problemă la un picior și au dus-o la medic, iar în urma investigațiilor de specialitate, diagnosticul primit a fost de rabdomiosarcom alveolar, o tumoare malignă extrem de agresivă, care apare, în special, în rândul copiilor și a adolescenților.Precizăm că rabdomiosarcomul alveolar este un tip de tumoră malignă de țesut moale, care apare în celulele mezenchimale, care sunt celule imature care formează, în mod normal, musculatura, respectiv mușchii striați. Mușchii striați sunt mușchi ai mâinilor, picioarelor și restului corpului care pot fi controlați în mod voluntar. Rabdomiosarcomul alveolar se manifestă, în general, la nivelul membrelor superioare sau inferioare sau al trunchiului.În aceste condiții, vă dați seama, părinții sunt devastați și disperați să găsească o soluție să-și vindece copilul. În prezent, Diana, împreună cu mama ei sunt internate la Spitalul „Marie Curie” din capitală, pe secţia Oncologie, unde Didi, cum este alintată, a făcut deja prima cură de chimioterapie. Da, se simte foarte rău, dar suportă tot chinul cu multă putere şi speranţă, speranţă că va reuşi să depăşească această perioadă grea din viaţa ei şi va putea reveni la o viaţă normală.Din păcate, la noi în ţară, șansele de vindecare sunt mici, iar cadrele medicale le-au sugerat membrilor familiei ca operația să se facă în străinătate. Aşa că, părinţii au trimis dosarul medical al fetei la mai multe clinici din Europa, iar răspunsul pe care îl aşteptau a venit din Franța, de la Spitalul „Gustave Roussy”, care are posibilitatea de a trata acest tip de cancer. Aceasta este partea bună a lucrurilor. Partea proastă este că o astfel de intervenţie chirurgicală costă 260.222 euro, bani pe care părinţii nu îi au, suma depăşind posibilităţile lor financiare. Pentru a-şi putea salva copilul, şi-au scos la vânzare toate bunurile, dar chiar şi aşa suma pe care trebuie să o dea pentru operaţie le depăşeşte posibilităţile. Dragi constănţeni, ajutaţi această adolescentă frumoasă să câştige lupta cu boală şi s se vindece. Cum o puteţi ajuta? Donând bani. Orice sumă, cât de mică este binevenită, așa că haideți să facem împreună o minune de Crăciun!Conturile în care puteți vira bani sunt următoarele: RO62BTRLRONCRT00W8472802 cont lei, RO74BTRLEURCRT00W8472801 cont euro. Ambele sunt pe numele tatălui, Marian Iordache.