Viaţa pe marginea prăpastiei

Viața pe marginea prăpastiei

Mai multe familii trăiesc într-un imobil de pe strada Albastră care riscă, în orice moment, să se prăbușească în râpă. Oamenii spun că nu le este teamă și, chiar dacă le-ar fi, nu au unde să se mute. Nici la ușa autorităților locale nu bat, căci, spun ei, vor fi evacuați și nu li se va o locuință în altă parte. Accesul pe strada Albastră (cândva șoseaua Constantin Brătescu) se face cu dificultate. Cele câteva case ridicate între gardul de la Oil Terminal și calea ferată sunt sărăcăcioase, drumul e plin de hârtoape și străjuit de gunoaie. Un ghetou păzit cu strășnicie de maidanezii strânși aici din toată zona Abator. Puțini sunt cei care știu de existența acestei străzi și mai puțini sunt cei care s-ar încumeta să treacă pe aici. Strada este tăiată în două de tunelul CFR care duce în Portul Constanța. Tunelul nu a mai fost folosit de decenii bune, râpa se umple de gunoaie, iar malul acesteia se surpă. Malul s-a surpat în 2006 În aprilie 2006, terasamentul tunelului de cale ferată s-a prăbușit pe o porțiune de aproximativ 20 de metri, ajungând până la temelia unui imobil aflat în apropiere, deținut de Întreprinderea de Semnalizări și Automatizări Feroviare (ISAF) București, dar în care se aciuaseră mai multe familii. Zona a fost imediat împrejmuită de jandarmi, a fost constituită o Comisie pentru Situații de Urgență, iar oamenilor li s-a pus în vedere că trebuie să se mute. Ba chiar a fost solicitat și sprijinul autorităților locale pentru găsirea unor locuințe pentru aceștia. La fel, oficialii instituțiilor de stat s-au grăbit să spună că se vor găsi soluții pentru consolidarea malului de pământ. Toate acestea s-au dovedit însă a fi însă doar vorbe, căci, la patru ani de la evenimentul care s-ar fi putut termina tragic, nu s-a schimbat nimic. „Autoritățile au uitat de noi, dar nu ne pare rău“ Oamenii nu s-au mutat din imobilul respectiv și nici nu a mai trecut nimeni de câțiva ani să-i întrebe de sănătate. Nu le pare rău însă, căci sunt conștienți că dacă vor fi evacuați, nu li se va repartiza o altă locuință. Iar bani pentru a-și cumpăra case nu au. Așa că se roagă ca malul să nu se mai surpe, iau toate măsurile de prevenire care le stau în puteri și își cresc copiii în apropierea râpei. „Autoritățile au uitat de noi, dar e mai bine așa. Dacă vor veni pe aici, sigur vor vrea să ne evacueze și nu avem unde să ne ducem. Mulți dintre noi ne-am pierdut locurile de muncă, nu am avea din ce să plătim chirii în altă parte. Firma din București, proprietara clădirii, ne-a dat în judecată pentru a ne da afară, dar am prezentat probe privind investițiile pe care le-am făcut aici, iar instanța ne-a dat dreptate nouă. Oricum, am întărit malul surpat cu saci cu moloz și am dat voie să se arunce aici resturile de la construcții”, ne-a spus unul dintre locatari, care a dorit să-și păstreze anonimatul. Totodată, au așezat sacii de moloz la temelia casei și spun că nu au mai avut probleme. „De acum patru ani nu s-a mai surpat malul”, dau asigurări locatarii. În casa amenințată de prăbușire cresc 11 copii De altfel, oamenii spun că au aflat și cauza care a dus la prăbușirea malului: „S-a spus că s-a surpat din cauza ploilor. De fapt, s-a prăbușit din cauza haznalei. Am reparat-o, am astupat toate găurile și acum avem grijă. Plătim 100 de lei pe lună pentru a o goli, indiferent dacă este sau nu plină”, a adăugat bărbatul. Cât despre autorități, dacă au luat vreo măsură pentru consolidare, așa cum s-a promis, oamenii ridică din umeri: „Nu s-a făcut nimic, ce puteau să facă?”. Cele cinci familii care locuiesc aici nu sunt alarmate nici de faptul că în orice moment se poate întâmpla o nenorocire: să o ia imobilul la vale sau să cadă în râpă unul dintre cei 11 copii pe care îi au. La fel, nici faptul că locuiesc lângă o veritabilă groapă de gunoi, sursă de infecții, nu îi îngrijorează. „Am cinci copii, cel mai mic are câteva luni. Am avut grijă la fiecare să nu meargă pe marginea văii, să nu cadă”, ne-a asigurat o altă locatară. Vecinul ei s-a grăbit să adauge: „Nu ne lăsăm copiii să se joace în râpă!”. În schimb, și-au tras apă și energie electrică în mod legal, susțin locatarii. „Avem apă, am încheiat contracte și cu Enel, pe jumătate de an și am tras și curent. Sperăm doar să nu ne dea nimeni afară de aici”, a completat un alt locatar.