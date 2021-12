Viaţa în cartierul „Henri Coandă“. Drame, oameni gospodari şi locatari certaţi cu legea

Potrivit acestuia, există criterii foarte stricte pentru ca unei persoane sau unei familii să îi fie repartizată o locuiţă. „Ei trebuie să dovedească că pot face plata chiriei şi a utilităţilor şi că nu au datorii la bugetul local. De asemenea, unul dintre criteriile cele mai importante este acela al obligaţiei de a prezenta o dovadă a faptului că minorii frecventează cursurile unei unităţi de învăţământ. Înainte aveau doar obligaţia de a arăta că i-au înscris la şcoală, dar unii nu se duceau deloc. De aceea, am spus că dacă tot li se dă această şansă măcar să se alfabetizeze şi să aibă şansa unui viitor mai bun”, a explicat Bogdan Chircorian.







Beneficiari evacuaţi





Campusul „Henri Coandă” este poate singurul cartier făcut de autorităţile din Constanţa de la un capăt la altul, în ultimii 20 de ani. Are blocuri aliniate, străzi asfaltate, curent electric şi chiar şi camere de luat vederi. În ultima perioadă, campusul a devenit o oază de verdeaţă, cei mai gospodari dintre locatari au amenajat grădini frumoase, pe care le îngrijesc permanent.



Sunt însă şi personaje mai certate cu legea, care îşi duc traiul în cartier. „Există nişte persoane trimise în judecată de DIICOT, pentru trafic de droguri, proxenetism, dar nu putem să le scoatem din campus până în momentul în care vine o sentinţă. Beneficiază de prezumţia de nevinovăţie. Dar, din fericire, sunt liniştite, nu creează probleme. Cei care fac scandaluri sunt amendaţi de Poliţia Locală. În general, însă, nu mai sunt situaţii neplăcute”, a povestit reprezentantul autorităţilor locale.













Cel puţin 50 de persoane au fost evacuate în ultimele luni. „Recent, am avut un eveniment nefericit, a murit o beneficiară, o bunică, şi au rămas singuri minorii pe care îi avea în grijă. Cel mare are 17 ani şi face şcoală la fără frecvenţă, dar şi munceşte la o firmă de livrări. Însă cel mic are 13 ani şi nişte probleme de sănătate. Cel mai probabil acesta va intra în grija DGASPC. Pentru cel mare o să facem ce e omeneşte în acest moment şi îi vom permite să locuiască în continuare în campus. Sigur, avem şi situaţii în care a trebuit să evacuăm unii beneficiari. Au fost daţi afară pentru că nu au respectat normele de convieţuire. Sau pentru că, de exemplu, la verificările pe care le facem, s-au descoperit deficienţe sau neglijenţă în utilizare ori nerespectarea manualului tehnic de utilizare”, a mai spus Bogdan Chircorian.







Campusul cuprinde 1.476 de unităţi locative modulare şi şase blocuri de locuinţe sociale. Peste 100 de spaţii sunt, în prezent, disponibile.





Peste 5.000 de suflete locuiesc, în prezent, în campusul social „Henri Coandă”, din Constanţa. Sunt familii în situaţii deosebite, care au primit o mână de ajutor de la autorităţile locale şi care încearcă să se integreze într-o comunitate, deseori dificilă.„Campusul este ca un organism viu. În permanenţă apar modificări. Numai în ultimele zile am înregistrat patru decese. Alte două persoane au fugit. Numărul beneficiarilor nu rămâne constant”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Bogdan Chircorian, şef Serviciu „Henri Coandă”, în cadrul Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public şi Privat Constanţa.