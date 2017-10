Viaţa în bordei

Viața în bordei

În Cobadin trăiesc aproximativ 350 persoane de etnie turco-romă. Unii o duc mai bine, alții mai rău, alții sunt la limita subzistenței. Nu au loc de muncă, nu primesc ajutor social pentru că nu au acte de identitate, mănâncă din ce adună de prin gunoaie și se înmulțesc rapid. Autoritățile îi ajută așa cum pot, îi includ în programe, în proiecte, însă puțini ajung să îi cunoască cu adevărat. Puțini le calcă pragul bordeielor unde își duc traiul și vorbesc cu ei în încercarea de a-i schimba, de a-i ajuta. Asociația nonguvernamentală „ONG Sunrise Cobadin”, condusă de Maria Vlaicu, și-a propus însă exact acest lucru. „Asociația are ca principal obiectiv îmbunătățirea situa-ției romilor. Vrem să-i determinăm să își dea copiii la școală, să învețe să îi crească, să se îngrijească de sănătatea lor, îi ajutăm chiar să-și facă acte de identitate pentru a putea beneficia de ajutorul social”, a declarat Maria Vlaicu, pentru „Cuget Liber”. Tratamente cu mușețel și păpădie De multe ori, însă, femeia se luptă cu morile de vânt. „Din cauza lipsei de educație, opun rezistență, sunt greu de convins ce e bine și ce nu. Sunt femei simple, care nu vor să facă nici măcar injecția contraceptivă și trebuie să vorbești cu ele. Le-am învățat cum să se ferească de dizenterie, cu ceaiul de mușețel, să prevină problemele genitale, să folosească frunzele de păpădie pentru dureri abdominale, cum să își spele rufele. La un moment dat, am fost în comunitate să caut o femeie care plecase din spital cu copilul nou-născut, înainte de a i se face acestuia vaccinul anti TBC; fiind needucați, trebuie și puțin constrânși”, ne-a mai spus Maria Vlaicu. Șapte suflete și un singur pat improvizat Aișe este una dintre femeile rome care „toarnă” copii unul după altul. Are deja cinci și, în curând, îl va naște și pe al șaselea. Nu ar fi nimic rău în asta dacă ar avea cu ce să îi crească. Locuiesc cu toții într-un bordei din chirpici de la marginea comunei Cobadin. Concubinul femeii nu are acte de identitate și nu primesc ajutor social. Singura lor sursă de venit sunt alocațiile a patru dintre copii, adică puțin peste 160 de lei lunar. Fata cea mare nu are acte de identitate și nu beneficiază de alocația de stat. În bordeiul lor nu este decât o sobă și un pat, unde se înghesuie toți și fac focul cu bidoane de plastic. Nu au niciun fel de utilități. „Nu au apă potabilă. În 2009 am reparat fântâna cu ajutorul Organizației World Vision, dar apa nu este bună de băut, iar de curent electric nici nu se pune problema. Sunt rupți de orice civilizație”, ne-a explicat reprezentantul ONG-ului „Sunrise Cobadin”. Copiii nu au fost nicio zi la școală. Fata cea mare are 15 ani și probabil că, în curând, va fi măritată de părinți și va începe să facă și ea copii. Este un cerc interminabil care, dacă nu va fi întrerupt, va genera numeroase astfel de cazuri și necazuri. De altfel, în cartierul TCIF, își duc traiul în condiții similare cel puțin opt familii. Un centru și o fermă de legume „Este o situație foarte gravă. Din păcate, singurul sprijin pe care putem să îl dăm noi, ca și asociație nonguvernamentală, este să stăm de vorbă cu ei, să îi convingem, să îi ajutam să își facă acte, să-și caute de muncă, să-și dea copiii la școală. Aceasta nu presupune cheltuieli, pentru că noi nu avem posibilități financiare, dar o facem cu drag, din tot sufletul”, a mai spus Maria Vlaicu, fost angajat, ca expert romi, în cadrul Serviciului de Asistență Socială al Primăriei Cobadin. Femeia a fost însă disponibilizată în luna septembrie 2009, ca urmare a Hotărârii de Guvern nr. 938/2009, privind restructurarea sistemului bugetar. În prezent este șomeră, dar consideră că astfel are mai mult timp pentru a-i ajuta pe romi. Și-a propus chiar înființarea unui centru de zi pentru copiii de etnie romă și o fermă legumicolă unde să lucreze părinții copiilor din centru, dar întâmpină destul de multe obstacole.